Страховой Дом ВСК — генеральный партнер FINOPOLIS 2023

В транспортной зоне ВСК представит главный сервис 2023 года — дистанционное урегулирование ДТП по ОСАГО через мобильное приложение «ВСК страхование». Данное решение компания запустила первой среди страховых компаний в этом году. Участники выставки смогут похулиганить — раскрасить из баллончика концепт-кар, а затем убедиться в скорости современного страхового сервиса ВСК при оформлении ДТП. Самые удачливые получат «выплату» цифровыми рублями. Кроме того, гости смогут узнать о преимуществах нестраховых сервисов ВСК: юридическая поддержка, техпомощь на дорогах, шиномонтаж, подменное авто на время ремонта и других.