Суд в Ростове не добился ответа от Росимущества, кто отдал рощу СКА под застройку

Однако Don_Mash опубликовал видео, на котором чиновница не может не только предоставить данные о принятии решения по передаче земли, но даже сформулировать, в чем состоит работа госоргана. На вопрос о том, какой отдел занимался вопросом рощи СКА, женщина заявила, что название слишком длинное, чтобы она могла его назвать, и продолжила, по словам авторов канала, «юлить». Позднее на вопрос о проверке данных о земле ответственным сотрудником госпожа Ливаднова и вовсе спросила у судьи, имеет ли она ввиду работу с базами на компьютере или иные способы проверки, после чего заявила, что не знает ничего о работе этого сотрудника. Также женщина неоднократно повторяла, что не может пояснить суду и другие вопросы.