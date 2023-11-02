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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Стали известны подробности слушаний по застройке рощи СКА в Ростове

Суд в Ростове не добился ответа от Росимущества, кто отдал рощу СКА под застройку

2 ноября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Стали известны подробности слушаний по застройке рощи СКА в Ростове

В донском Росимущества не смогли ответить суду, кто отдал рощу СКА под застройку

В Ростовской области продолжаются слушания по делу о судьбе рощи СКА, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Напомним, в конце октября стало известно, что рощу СКА собираются вернуть в собственность города, что позволит сохранить зеленые насаждения. Это решение приняли после обращения ростовских активистов в суд с целью не допустить застройку территории зеленой зоны.

Telegram-канал Don_Mash рассказал о том, что в Ростовской области продолжаются суды, чтобы выяснить, кто именно и при каких обстоятельствах дал разрешение на межевание участка рощи СКА и застройку территории.

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На последнем заседании Росимущество представляла Виктория Ливаднова, которая должна была пояснить причины принятия решений о застройке и передаче земли суду.

Однако Don_Mash опубликовал видео, на котором чиновница не может не только предоставить данные о принятии решения по передаче земли, но даже сформулировать, в чем состоит работа госоргана. На вопрос о том, какой отдел занимался вопросом рощи СКА, женщина заявила, что название слишком длинное, чтобы она могла его назвать, и продолжила, по словам авторов канала, «юлить». Позднее на вопрос о проверке данных о земле ответственным сотрудником госпожа Ливаднова и вовсе спросила у судьи, имеет ли она ввиду работу с базами на компьютере или иные способы проверки, после чего заявила, что не знает ничего о работе этого сотрудника. Также женщина неоднократно повторяла, что не может пояснить суду и другие вопросы.

Также женщина неоднократно повторяла, что не может пояснить суду и другие вопросы.
Видео: ТГ don_mash

«Вы сейчас представляете интересы Росимущества, поэтому мы у вас и спрашиваем. Я это вынуждена уже в шестой раз говорить[…]К нам может прийти представитель Росимущества, который может пояснить?», — спросила судья, чем вызвала волну аплодисментов.

В конечном итоге во время заседания не удалось выяснить никакой значимой информации о территориальном планировании и основании передачи рощи СКА под застройку. Данные о ходе дела уточняются.

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