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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

«У меня дом задрожал»: жителей Ростовской области напугали взрывы в небе

«У меня дом задрожал»: жителей Ростовской области напугали взрывы в небе

2 ноября 2023, 12:27
Фото: mil.ru/cc by 4.0
«У меня дом задрожал»: жителей Ростовской области напугали взрывы в небе

Жителей Азова напугали взрывы в небе днем 2 ноября

В Ростовской области в четверг, 2 ноября, два раза сработала система ПВО, что сильно напугало местных жителей, сообщили они в соцсетях.

В первый раз система сработала в 14.17, во второй — в 14.40. Губернатор рассказал, что сейчас устанавливаются последствия на земле.

Все это сопровождалось громкими звуками, которые отчетливо слышали местные жители. Они сообщили, что у них дрожали стекла в домах.

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«Что-то участилось», — заявили жители Азова, напомнив, что за последнее время система ПВО срабатывала несколько раз.

«У меня даже дом задрожал», — сообщают местные жители.

«Это было очень громко», — говорится в комментариях. Также пользователи критикуют тех, кто публикует фотографии и видео со следами в небе.

Кроме того, жители региона поблагодарили тех, кто их защищает от воздушных объектов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Громкие звуки#Жители
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