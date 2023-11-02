«У меня дом задрожал»: жителей Ростовской области напугали взрывы в небе

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В первый раз система сработала в 14.17, во второй — в 14.40. Губернатор рассказал, что сейчас устанавливаются последствия на земле.
Все это сопровождалось громкими звуками, которые отчетливо слышали местные жители. Они сообщили, что у них дрожали стекла в домах.
«Что-то участилось», — заявили жители Азова, напомнив, что за последнее время система ПВО срабатывала несколько раз.
«У меня даже дом задрожал», — сообщают местные жители.
«Это было очень громко», — говорится в комментариях. Также пользователи критикуют тех, кто публикует фотографии и видео со следами в небе.
Кроме того, жители региона поблагодарили тех, кто их защищает от воздушных объектов.