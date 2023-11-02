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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Уголовное дело завели на блогера из Волгодонска за сториз с крестом

Уголовное дело завели на блогера из Волгодонска, качавшегося на кресте

2 ноября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Уголовное дело завели на блогера из Волгодонска за сториз с крестом
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении блогера по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канала пишет, что Юрий Кравец из Волгодонска отдыхал в ресторане и увидел крест, на который в итоге решил залезть. После этого всю конструкцию подняли в воздух и она раскачивалась в помещении.

«Все это засняли на видео, после чего блогер разместил ролик в соцсетях, но пользователям он не понравился. Кравец удалил видео и извинился, но это не помогло, так как возбудили уголовное дело», — пишет канал.

Ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы
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Канала пишет, что Юрий Кравец из Волгодонска отдыхал в ресторане и увидел крест, на который в итоге решил залезть.
Видео: ТГ don_mash

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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