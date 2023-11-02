Уголовное дело завели на блогера из Волгодонска, качавшегося на кресте

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Канала пишет, что Юрий Кравец из Волгодонска отдыхал в ресторане и увидел крест, на который в итоге решил залезть. После этого всю конструкцию подняли в воздух и она раскачивалась в помещении.
«Все это засняли на видео, после чего блогер разместил ролик в соцсетях, но пользователям он не понравился. Кравец удалил видео и извинился, но это не помогло, так как возбудили уголовное дело», — пишет канал.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.