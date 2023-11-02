Уникальный случай: врачи в Ростове спасли женщину с двойной беременностью

В городскую больницу №6 в Ростове поступила 27-летняя пациентка с уникальной патологией. У нее была двойная беременность — внематочная и маточная. К медикам женщина попала с обильным внутрибрюшным кровотечением. Обследование показало, что у пациентки произошел разрыв маточный трубы.