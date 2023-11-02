Уникальный случай: врачи в Ростове спасли женщину с двойной беременностью

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В городскую больницу №6 в Ростове поступила 27-летняя пациентка с уникальной патологией. У нее была двойная беременность — внематочная и маточная. К медикам женщина попала с обильным внутрибрюшным кровотечением. Обследование показало, что у пациентки произошел разрыв маточный трубы.
Заведующая гинекологическим отделением горбольницы Нина Циркунова заявила, что частота подобных патологий составляет от 0,6% до 4% от общего числа беременностей.
Пациентке провели операцию. После этого ее беременность протекала без патологий. Известно, что она уже родила здорового мальчика.
Ранее ростовские врачи спасли мужчине почти парализованные ноги.