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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Врачи в Ростове смогли спасти женщину с двойной беременностью

Уникальный случай: врачи в Ростове спасли женщину с двойной беременностью

2 ноября 2023, 17:16
Фото: Midjourney
Врачи в Ростове смогли спасти женщину с двойной беременностью

Врачи в Ростове спасли женщину с уникальной беременностью

Врачи в Ростове смогли спасти женщину с двойной беременностью, патология является крайне редкой и опасной, рассказали в Минздраве региона.

В городскую больницу №6 в Ростове поступила 27-летняя пациентка с уникальной патологией. У нее была двойная беременность — внематочная и маточная. К медикам женщина попала с обильным внутрибрюшным кровотечением. Обследование показало, что у пациентки произошел разрыв маточный трубы.

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Заведующая гинекологическим отделением горбольницы Нина Циркунова заявила, что частота подобных патологий составляет от 0,6% до 4% от общего числа беременностей.

Пациентке провели операцию. После этого ее беременность протекала без патологий. Известно, что она уже родила здорового мальчика.

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