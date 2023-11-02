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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Уникальную мозаику решили частично демонтировать в переходах в Ростове-на-Дону

В переходах Ростова демонтируют только 2-3% уникальной мозаики

2 ноября 2023, 12:38
Фото: rostovgazeta.ru
Уникальную мозаику решили частично демонтировать в переходах в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проведут реставрацию подземных переходов с уникальными мозаичными панно, сообщили в городской администрации.

Сейчас горожан есть опасения по поводу безопасности работ для исторической мозаики. Всего в городе четыре таких перехода, а подрядчику поставили задачу сохранить уникальную плитку с цветными рисунками.

В данный момент завершается работа над научно-проектной документацией. А местных жителей успокоили тем, что поводов для тревоги нет.

Комитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах Ростова
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«Проектом предусмотрен демонтаж плитки только в местах отхождения ее клеевого слоя от основания. После ее вернут на прежнее место. Такой плитки с мозаикой — 2-3% от общего количества», — уточнили в администрации.

Отмечается, что разбитую плитку отправят в специализированную компанию, где изготовят аналогичные образцы.

Ранее комитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах Ростова.

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