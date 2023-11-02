В переходах Ростова демонтируют только 2-3% уникальной мозаики

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сейчас горожан есть опасения по поводу безопасности работ для исторической мозаики. Всего в городе четыре таких перехода, а подрядчику поставили задачу сохранить уникальную плитку с цветными рисунками.
В данный момент завершается работа над научно-проектной документацией. А местных жителей успокоили тем, что поводов для тревоги нет.
«Проектом предусмотрен демонтаж плитки только в местах отхождения ее клеевого слоя от основания. После ее вернут на прежнее место. Такой плитки с мозаикой — 2-3% от общего количества», — уточнили в администрации.
Отмечается, что разбитую плитку отправят в специализированную компанию, где изготовят аналогичные образцы.
Ранее комитет ОКН не принял проект реставрации мозаики в переходах Ростова.