В Ростове создадут комиссию по контролю реставрации переходов с мозаичным панно

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В диалоге приняли участие представители общественных и проектных организаций, областного комитета по охране объектов культурного наследия, а также эксперты различного уровня.
О том, что переходы города нуждаются в капитальном ремонте, вопрос не стоял. Всех присутствующих интересовало, не пострадает ли мозаика, ведь данные сюжетные композиции, давно включены в список объектов культурного наследия, а таких объектов в городе четыре. Первый расположен на пересечении пр. Кировского и ул. Большой Садовой, второй на пр. Ворошиловском и ул. Большой Садовой, третий — пр. Буденновского и ул. Большой Садовой и четвертый на пересечении пр. Буденновского и ул. Московской.
Главная задача, которую поставили участники встречи перед подрядчиком — уникальная плитка с цветными рисунками в переходах не должна пострадать.
В настоящее время завершается работа по подготовке пректно-сметной документации. Этим вопросом занимается ООО «Специальное научно-производственное реставрационное управление „Реставрация“ из Пятигорска. Проектировщик предусматривает сохранение демонтируемого плиточного покрытия и использование его при проведении реставрации объектов.
Заместитель директора проектной организации Виталий Бурдасов уверяет, что беспокойства ростовчан не обоснованы.
— Причин для тревоги у горожан нет. Проект разрабатывается, как раз, для сохранения мозаичных панно. Предусмотрен демонтаж плитки только в местах отхождения ее клеевого слоя от основания, а затем она будет возвращена на прежнее место. Такой плитки с мозаикой — 2-3% от общего количества. Кроме того, мы предусматриваем и воссоздание утраченных частей, — пояснил Виталий Бурдасов.
По словам Виталия Бурдасова, разбитый, деформированный фрагмент будет отправлен в компанию, которая занимается изготовлением плитки, и на основании оригинального цветового решения, они сделают аналогичный образец по индивидуальному заказу. Проектировщик также добавил, что подобные работы они уже выполняли в других городах Юга России. Компанией были произведены работы по реставрации 11 каминов и метлахской плитке в доме фабриканта Кузнецова в Краснодаре, изразцовые камины и майоликовое панно на фасаде дома Шаронова в Таганроге, майолики на Нарзанных ваннах в Кисловодске и другие.
Тем не менее, далеко не все присутствующие, верили проектировщику на слово. Поэтому прозвучало предложение создать при заказчике комиссию по контролю за реализацией данного проекта. Директор Департамента автодорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов поддержал эту идею.
— Обязательно рассмотрим и предложение о создании комиссии при нашем Департаменте. До конца недели изучим требования к подобным структурам, их участникам, и затем представим свои предложения на суд общественности, — сказал Денис Водопьянов.
Итоги разговора удовлетворили представителей общественности и экспертного сообщества. В частности архитектор, член Союза архитекторов России Александр Ломтев отметил, что позиция у общественников одна — сохранить мозаику.
В конце диалога стороны договорились провести следующую встречу непосредственно на объектах, где представитель проектировочной организации подробно расскажет, какие работы, где, почему и с применением какой технологии будут выполняться.
Добавим, что завершить разработку проектной документации по реставрации мозаичных панно в подземных переходах Ростова планируется до конца года. Проекту еще предстоит пройти согласование с комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области, а после получить заключение госэкспертизы по достоверности сметной стоимости самого капитального ремонта.