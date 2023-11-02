В Ростове создадут комиссию по контролю реставрации переходов с мозаичным панно

О том, что переходы города нуждаются в капитальном ремонте, вопрос не стоял. Всех присутствующих интересовало, не пострадает ли мозаика, ведь данные сюжетные композиции, давно включены в список объектов культурного наследия, а таких объектов в городе четыре. Первый расположен на пересечении пр. Кировского и ул. Большой Садовой, второй на пр. Ворошиловском и ул. Большой Садовой, третий — пр. Буденновского и ул. Большой Садовой и четвертый на пересечении пр. Буденновского и ул. Московской.

Главная задача, которую поставили участники встречи перед подрядчиком — уникальная плитка с цветными рисунками в переходах не должна пострадать.