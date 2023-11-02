В Ростове вынесли на общественные обсуждения планировку крупного участка на ЗЖМ

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В среду, 1 ноября, власти опубликовали оповещение о начале общественных обсуждений в Ростове-на-Дону. Главной темой обсуждений станут вопросы градостроительной деятельности и проект планировки земли в границах улицы 339-й Стрелковой Дивизии, Малиновского, Еременко и Зорге, а также проект межевания земли в границах пяти земельных участков, указанных в документе. Цели проектов в документах не уточнялись.
Согласно материалам с сайта администрации, общественные обсуждения начались 1 ноября, они будут продолжаться до 1 декабря. Экспозиция проекта будет проводиться в ДАиГ Ростова на улице Большой Садовой, 72 с 9 по 16 ноября. Предложения и замечания по проектам можно подать в Комиссию по телефону 240-35-04, отправить по почте, через Госуслуги или сервис «Активный ростовчанин».
Ранее суд в Ростове не добился от Росимущества ответа о том, как рощу СКА передали под застройку.