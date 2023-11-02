В Ростове вынесли на общественные обсуждения планировку крупного участка на ЗЖМ

Согласно материалам с сайта администрации, общественные обсуждения начались 1 ноября, они будут продолжаться до 1 декабря. Экспозиция проекта будет проводиться в ДАиГ Ростова на улице Большой Садовой, 72 с 9 по 16 ноября. Предложения и замечания по проектам можно подать в Комиссию по телефону 240-35-04, отправить по почте, через Госуслуги или сервис «Активный ростовчанин».