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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

В Ростове вынесли на общественные обсуждения планировку крупного участка на ЗЖМ

В Ростове вынесли на общественные обсуждения планировку крупного участка на ЗЖМ

2 ноября 2023, 10:20
Фото: mpartner. t. / Яндекс.Карты
В Ростове вынесли на общественные обсуждения планировку крупного участка на ЗЖМ

В Ростове обсудят планировку и межевания крупного участка земли на ЗЖМ

В Ростове обсудят проект планировки и межевания участка на Западном жилом массиве, сведения об этом появились на портале администрации города.

В среду, 1 ноября, власти опубликовали оповещение о начале общественных обсуждений в Ростове-на-Дону. Главной темой обсуждений станут вопросы градостроительной деятельности и проект планировки земли в границах улицы 339-й Стрелковой Дивизии, Малиновского, Еременко и Зорге, а также проект межевания земли в границах пяти земельных участков, указанных в документе. Цели проектов в документах не уточнялись.

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Согласно материалам с сайта администрации, общественные обсуждения начались 1 ноября, они будут продолжаться до 1 декабря. Экспозиция проекта будет проводиться в ДАиГ Ростова на улице Большой Садовой, 72 с 9 по 16 ноября. Предложения и замечания по проектам можно подать в Комиссию по телефону 240-35-04, отправить по почте, через Госуслуги или сервис «Активный ростовчанин».

Ранее суд в Ростове не добился от Росимущества ответа о том, как рощу СКА передали под застройку.

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