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В Ростове запретили продажу опасной для здоровья шаурмы на 90 дней

В Ростове запретили продажу опасной для здоровья шаурмы на 90 дней

2 ноября 2023, 07:30
Фото: Choo Yut Shing/CC BY 2.0 DEED/flickr.com
В Ростове запретили продажу опасной для здоровья шаурмы на 90 дней

После массового отравления в Ростове на три месяца закрыли «Шаверма Хаус»

В Ростове после массового отравления любителей шаурмы суд вынес решение прекратить работу «Шаверма Хаус» на 90 дней, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В конце октября стало известно, что в Ростове зафиксировали семь случаев отравления шаурмой в заведении на улице Жданова. После жалоб клиентов на работу точки наложили временный запрет деятельности.

Уже в четверг, 2 октября, в пресс-службе судов объявили, что в производство Советского районного суда Ростова из УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей поступило дело о правонарушении, совершенном ИП Геворгян А.Э.

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Согласно материалам дела, на предприятии «Шаверма Хаус» выявили нарушения в области санитарно-эпидемиологических требований в сфере питания.

30 октября суд Советского района Ростова постановил признать ИП Геворгян виновным и назначить ему наказание в виде приостановки работы заведения на срок 90 дней.

Ранее шеф-повар рассказал о самых популярных блюдах в Ростове.

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