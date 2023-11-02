В Ростове запретили продажу опасной для здоровья шаурмы на 90 дней

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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В конце октября стало известно, что в Ростове зафиксировали семь случаев отравления шаурмой в заведении на улице Жданова. После жалоб клиентов на работу точки наложили временный запрет деятельности.
Уже в четверг, 2 октября, в пресс-службе судов объявили, что в производство Советского районного суда Ростова из УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей поступило дело о правонарушении, совершенном ИП Геворгян А.Э.
Согласно материалам дела, на предприятии «Шаверма Хаус» выявили нарушения в области санитарно-эпидемиологических требований в сфере питания.
30 октября суд Советского района Ростова постановил признать ИП Геворгян виновным и назначить ему наказание в виде приостановки работы заведения на срок 90 дней.
Ранее шеф-повар рассказал о самых популярных блюдах в Ростове.