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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Ростовской области сократилось число трудоустроенных заключенных

В Ростовской области сократилось число трудоустроенных заключенных

2 ноября 2023, 09:13
Фото: 1MI
В Ростовской области сократилось число трудоустроенных заключенных

В Ростовской области к оплачиваемому труду привлекли почти 1,1 тыс заключенных

В Ростовской области стало меньше трудоустроенных заключенных, об этом сообщили донские СМИ.

Пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области представила отчет о воспитательной и социальной работе с заключенными за истекшие 10 месяцев 2023 года.

За прошедшие месяцы число заключенных, отбывающих наказания в колониях Ростовской области, превысило 1,32 тысячи человек, еще 1119 из них имеют исполнительные документы и подлежат привлечению к труду.

«Привлечено к оплачиваемому труду 1097 человек или 98,0% от численности подлежащих привлечению к труду», — сказано в сообщении, представители ГУФСИН добавили, что заключенные произвели продукции на 505,17 миллиона рублей.

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При этом, согласно данным портала Ro.Today, эти показатели в фактическом выражении уступают данным прошлого года, когда только за девять месяцев к оплачиваемому труду привлекли более 3,9 тысячи заключенных (55% от общего числа граждан, которых привлекали к труду в обязательном порядке).

«Таким образом, число трудоустроенных заключенных сократилось в 3,5 раза» — сказано в сообщении издания.

Ранее стало известно, что заключенных начали брать на работу на донских заводах.

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