В Ростовской области сократилось число трудоустроенных заключенных

При этом, согласно данным портала Ro.Today, эти показатели в фактическом выражении уступают данным прошлого года, когда только за девять месяцев к оплачиваемому труду привлекли более 3,9 тысячи заключенных (55% от общего числа граждан, которых привлекали к труду в обязательном порядке).