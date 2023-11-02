rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Около 30 дончан устроили жестокую драку в Волгодонске

В Сети появилось видео массового побоища с кавказцами в Волгодонске

2 ноября 2023, 10:58
Фото: Midjourney
Около 30 дончан устроили жестокую драку в Волгодонске

Около 30 дончан устроили жестокую драку в Волгодонске

В Ростовской области несколько десятков людей устроили жестокую массовую драку в Волгодонске, видео появилось в местном Telegram-канале.

В среду, 2 ноября, Telegram-канал Don_Mash опубликовал кадры с улицы 50 лет СССР в Волгодонске, где произошла массовая потасовка с кавказцами.

Агрессивный ростовчанин после драки с женщиной пытался закидать людей овощами
Узнать подробнее

На видео заметны около трех десятков мужчин, которые обмениваются ругательствами и угрозами, двое из мужчин лежат на земле, пока их забивают по два-три человека, еще одного жестоко избивают у стены ближайшего дома. Слышны звуки брани, призывы напасть и редкие вскрики «Краснодар», причину конфликта по видео выяснить не удается.

В Сети появилось видео массового побоища в Волгодонске
Видео: ТГ Readovka

Очевидцы сообщают, что драка закончилась вызовом полиции. По предварительной информации, никто из участников за медицинской помощью не обращался. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Читайте также:
Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернаторомВ Сети расходится видео драки продавцов с полицейскими в ТаганрогеВ Ростове проверили школу №18 после скандального видео нападения на ученика
#Общество#Город#Видео#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Нападение#Мигранты#Волгодонск#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Массовая драка#Конфликты#Происшествия#Межнациональные конфликты
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Сегодня, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Сегодня, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Сегодня, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Сегодня, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Сегодня, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Сегодня, 13:31