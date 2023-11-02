В Сети появилось видео массового побоища с кавказцами в Волгодонске

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В среду, 2 ноября, Telegram-канал Don_Mash опубликовал кадры с улицы 50 лет СССР в Волгодонске, где произошла массовая потасовка с кавказцами.
На видео заметны около трех десятков мужчин, которые обмениваются ругательствами и угрозами, двое из мужчин лежат на земле, пока их забивают по два-три человека, еще одного жестоко избивают у стены ближайшего дома. Слышны звуки брани, призывы напасть и редкие вскрики «Краснодар», причину конфликта по видео выяснить не удается.
Очевидцы сообщают, что драка закончилась вызовом полиции. По предварительной информации, никто из участников за медицинской помощью не обращался. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.