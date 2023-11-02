В Сети появилось видео массового побоища с кавказцами в Волгодонске

На видео заметны около трех десятков мужчин, которые обмениваются ругательствами и угрозами, двое из мужчин лежат на земле, пока их забивают по два-три человека, еще одного жестоко избивают у стены ближайшего дома. Слышны звуки брани, призывы напасть и редкие вскрики «Краснодар», причину конфликта по видео выяснить не удается.