Власти разрешили построить в центре Ростова 25-этажные дома и парковку

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Власти Ростова утвердили планировку обширного участка земли в центре города. Он находится в границах Журавлева, Красноармейской, Крепостного и Восточной.
В документации указывается, что там построят два 25-этажных дома. Площадь жилья в них составит 26,5 тысячи квадратных метров. Один из домов отдадут под апартаменты. Также к высоткам разрешили построить парковку до 150 мест.
Известно, что планировкой участка занималась компания «Интер Ойл», принадлежащая экс-депутату Заксобрания Ростовской области Арутюну Сурмаляну. Ранее он высказывал желание построить многоэтажный дом в центре Ростова.
В сентябре власти Ростова дали разрешение другой фирме Сурмаляна распланировать дорогу на бывшем Вертолетном поле.