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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

В центре Ростова собираются построить два 25-этажных дома с апартаментами

Власти разрешили построить в центре Ростова 25-этажные дома и парковку

2 ноября 2023, 18:06
Фото: 1MI
В центре Ростова собираются построить два 25-этажных дома с апартаментами
В центре Ростова собираются построить два 25-этажных дома с апартаментами, следует из документа, размещенного на сайте администрации города.

Власти Ростова утвердили планировку обширного участка земли в центре города. Он находится в границах Журавлева, Красноармейской, Крепостного и Восточной.

Чертеж планировки территорииЧертеж планировки территории
Чертеж планировки территории
Фото: Администрация Ростова

В документации указывается, что там построят два 25-этажных дома. Площадь жилья в них составит 26,5 тысячи квадратных метров. Один из домов отдадут под апартаменты. Также к высоткам разрешили построить парковку до 150 мест.

Известно, что планировкой участка занималась компания «Интер Ойл», принадлежащая экс-депутату Заксобрания Ростовской области Арутюну Сурмаляну. Ранее он высказывал желание построить многоэтажный дом в центре Ростова.

В сентябре власти Ростова дали разрешение другой фирме Сурмаляна распланировать дорогу на бывшем Вертолетном поле.

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