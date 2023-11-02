Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище

Ростовский медицинский университет поделился с РИА «Новости» статистикой, согласно которой каждый третий хирургический аборт якобы приводит к осложнениям, а еще 18% из них приводя к гибели женщины. Из этих данных получается, что чуть ли не каждая пятая женщина после хирургического прерывания беременности умирает.