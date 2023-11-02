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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Ростовской области снова работает ПВО, пока местные жители затевают массовые драки

Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище

2 ноября 2023, 14:53
Фото: Midjourney
В Ростовской области снова работает ПВО, пока местные жители затевают массовые драки
В Ростовской области сегодня дважды сработала система ПВО, военные поразили воздушные цели и сбили неопознанные летающие объекты, тем временем в Волгодонске произошла драка с участием 30 человек, а в РостГМУ пугают ростовчанок последствиями абортов.

Работа ПВО

В Ростовской области сегодня дважды сработала система ПВО — первую воздушную цель она уничтожила в 14.17, а вторую — в 14.40. Известно, что объекты были атакованы в небе над Азовом. Однако, что именно за объекты сбила система ПВО, власти уточнять не стали.

Губернатор Василий Голубев заявил, что «военные выполняют свою работу». После уточненных данных, он добавил, что разрушений в результате инцидента нет.

Местные жители сообщали, что во время работы ПВО слышали оглушительный взрыв в небе, после чего там появились инверсионные следы.

Местные жители сообщали, что во время работы ПВО слышали оглушительный взрыв в небе, после чего там появились инверсионные следы.Местные жители сообщали, что во время работы ПВО слышали оглушительный взрыв в небе, после чего там появились инверсионные следы.
Местные жители сообщали, что во время работы ПВО слышали оглушительный взрыв в небе, после чего там появились инверсионные следы.
Фото: mil.ru
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Массовая драка

Массовая драка произошла в Волгодонске Ростовской области. Участие в побоище на улице 50 лет СССР приняли порядка 30 человек.

В социальных сетях пишут, что в драке участвовали «южане». На видео с места событий видно, что участники потасовки оскорбляли друг друга и обменивались угрозами. Также слышны редкие вскрики «Краснодар».

Почему произошла драка, достоверно не известно. Разогнать мужчин смогла полиция. За медицинской помощью никто из участников потасовки не обращался.

Сейчас правоохранительные органы занимаются установкой всех обстоятельств инцидента.

Почему произошла драка, достоверно не известно.Почему произошла драка, достоверно не известно.
Почему произошла драка, достоверно не известно.
Фото: 1MI
В Сети появилось видео массового побоища с кавказцами в Волгодонске
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Аборт и его последствия

Ростовский медицинский университет поделился с РИА «Новости» статистикой, согласно которой каждый третий хирургический аборт якобы приводит к осложнениям, а еще 18% из них приводя к гибели женщины. Из этих данных получается, что чуть ли не каждая пятая женщина после хирургического прерывания беременности умирает.

Также медики призвали обращаться за услугой аборта только к больницы, так как только врач может рассчитать точный срок беременности и провести процедуру грамотно.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Волгодонск#Полиция#Соцсети#RostovGazeta#Происшествия
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