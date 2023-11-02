«Военные выполняют работу»: власти заявили о сработавшей системе ПВО над Ростовом

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Жители региона в четверг увидели в небе белый след и услышали звуки взрывов, что их сильно напугало, так как в домах тряслись стекла. Губернатор рассказал, что в первый раз система ПВО сработала в 14.17 по воздушной цели и сейчас выясняются последствия на земле.
Во второй раз система отработала в 14.40, но что именно сбили, не разглашается.
«Военные выполняют свою работу», — прокомментировал ситуацию губернатор. О пострадавших в результате работы системы ПВО информации не было.
Добавим, что за последнее время в регионе система ПВО срабатывала несколько раз. В это время ростовчане слышали звуки взрывов.