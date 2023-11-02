«Военные выполняют работу»: власти заявили о сработавшей системе ПВО над Ростовом

Жители региона в четверг увидели в небе белый след и услышали звуки взрывов, что их сильно напугало, так как в домах тряслись стекла. Губернатор рассказал, что в первый раз система ПВО сработала в 14.17 по воздушной цели и сейчас выясняются последствия на земле.