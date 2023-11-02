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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

«Военные выполняют работу»: власти заявили о сработавшей системе ПВО над Ростовом

«Военные выполняют работу»: власти заявили о сработавшей системе ПВО над Ростовом

2 ноября 2023, 12:06
Фото: mil.ru/cc by 4.0
«Военные выполняют работу»: власти заявили о сработавшей системе ПВО над Ростовом

Дважды за день сработала система ПВО в Ростовской области 2 ноября

В Ростовской области в четверг, 2 ноября, второй раз день сработала система ПВО, сообщил губернатор Василий Голубев.

Жители региона в четверг увидели в небе белый след и услышали звуки взрывов, что их сильно напугало, так как в домах тряслись стекла. Губернатор рассказал, что в первый раз система ПВО сработала в 14.17 по воздушной цели и сейчас выясняются последствия на земле.

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Во второй раз система отработала в 14.40, но что именно сбили, не разглашается.

«Военные выполняют свою работу», — прокомментировал ситуацию губернатор. О пострадавших в результате работы системы ПВО информации не было.

Добавим, что за последнее время в регионе система ПВО срабатывала несколько раз. В это время ростовчане слышали звуки взрывов.

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