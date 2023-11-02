«Вот черти»: жители Ростовской области напуганы работой ПВО 2 ноября

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Ростовской области сегодня днем дважды срабатывала система ПВО. Она атаковала цели в небе над Азовом. Что именно сбила ПВО, власти уточнять не стали. Известно лишь, что разрушений и жертв в результате инцидента удалось избежать.
Жители Азова сообщили, что взрыв от работы ПВО очень напугал их.
«К бабушке пошла, на улице слышно было так громко, я испугалась, кошка убежала».
«Слышно было очень, у меня окна задрожали».
Также комментаторы высказали раздражение из-за воздушных атак на Ростовскую область и поблагодарили военных.
«Вот черти».
«Спасибо, пацаны, за безопасность Родины!».
Ранее появилось видео работы системы ПВО по воздушной цели в Ростовской области.