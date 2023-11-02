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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

«Вот черти»: жители Ростовской области прокомментировали работу ПВО в регионе

«Вот черти»: жители Ростовской области напуганы работой ПВО 2 ноября

2 ноября 2023, 13:45
Фото: mil.ru/cc by 4.0
«Вот черти»: жители Ростовской области прокомментировали работу ПВО в регионе
В Ростовской области сегодня дважды сработала система ПВО, новости об этом активно обсуждают в социальных сетях местные жители.

В Ростовской области сегодня днем дважды срабатывала система ПВО. Она атаковала цели в небе над Азовом. Что именно сбила ПВО, власти уточнять не стали. Известно лишь, что разрушений и жертв в результате инцидента удалось избежать.

«Разрушений нет»: Голубев прокомментировал работу ПВО в Ростовской области 2 ноября
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Жители Азова сообщили, что взрыв от работы ПВО очень напугал их.

«К бабушке пошла, на улице слышно было так громко, я испугалась, кошка убежала».

«Слышно было очень, у меня окна задрожали».

Также комментаторы высказали раздражение из-за воздушных атак на Ростовскую область и поблагодарили военных.

«Вот черти».

«Спасибо, пацаны, за безопасность Родины!».

Ранее появилось видео работы системы ПВО по воздушной цели в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Происшествия
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