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Published Сегодня, 11:46

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Воздушную цель поразили системы ПВО над Ростовской областью

Воздушную цель поразили системы ПВО над Ростовской областью

2 ноября 2023, 11:46
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Воздушную цель поразили системы ПВО над Ростовской областью

Система ПВО сработала в Ростовской области по воздушной цели 2 ноября

В Ростовской области днем в четверг, 2 ноября, сработала система ПВО, сообщил в соцсетях губернатор Василий Голубев.

Первоначально о звуке взрыва в небе над Азовом рассказали местные жители, которые к тому же увидели белый след. Они рассказали, что звук был настолько мощным, что у них дрожали стекла и сами дома.

После этого губернатор написал о сработавшей системе ПВО, это произошло в 14.17 мск.

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«Система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — уточнил глава региона.

Что именно удалось сбить, в сообщении не раскрывается.

Добавим, что система ПВО в регионе срабатывает не в первый раз. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#ПВО#Последние новости Ростова на сегодня
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