Воздушную цель поразили системы ПВО над Ростовской областью

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Первоначально о звуке взрыва в небе над Азовом рассказали местные жители, которые к тому же увидели белый след. Они рассказали, что звук был настолько мощным, что у них дрожали стекла и сами дома.
После этого губернатор написал о сработавшей системе ПВО, это произошло в 14.17 мск.
«Система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — уточнил глава региона.
Что именно удалось сбить, в сообщении не раскрывается.
Добавим, что система ПВО в регионе срабатывает не в первый раз. Материал на эту тему читайте по ссылке.