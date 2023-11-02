Врачи Сахалина проходят учёбу у специалистов Федерального центра медицины катастроф

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На Сахалин прибыли представители ведущего профильного учреждения — Федерального центра медицины катастроф Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова. Они проводят обучение для нескольких десятков островных специалистов. Курс для слушателей разделен на две части. В первые два дня участники проходили теоретическую базу, оставшиеся три встречи были посвящены практике в оказании экстренной медицинской помощи.
«Обновлять и освежать знания в нашей сфере необходимо постоянно. Для этого ежегодно мы приглашаем специалистов из федеральных центров. Курсы проходят динамично и не повторяются. За короткое время слушателям нужно усвоить большое количество новой информации, отработать знания на практических занятиях. В финале проводится аттестация, по итогам которой обучающиеся получают соответствующие сертификаты», — пояснил и. о. заместителя главного врача центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Сахалинской области Алексей Ураев.
Санитарно-авиационная помощь в каждом регионе имеет свои особенности. Островным специалистам важно учитывать нестабильные климатические условия, большую водную территорию, немалые расстояния между населенными пунктами.
«Мы ведем уже третий день лекции и видим, что доктора у вас очень опытные. Им приходится работать при любых условиях и на разных поверхностях — равнины, сопки, водоемы. Сегодня у нас практическая отработка навыка загрузки пострадавших на борт воздушного судна с помощью спинальных досок и вакуумных матрасов. Мы показываем более щадящие способы транспортировки, которые помогут пациенту лучше себя чувствовать при проведении необходимых манипуляций и доставке в медучреждение», — рассказал заслуженный врач РФ, анестезиолог-реаниматолог бригады экстренного реагирования Полевого многопрофильного госпиталя Федерального центра медицины катастроф Александр Попов.
Специалисты отделения санавиации при областной клинической больнице за год совершают больше 300 вылетов. За 10 месяцев они уже эвакуировали 257 пациентов.
«В отделении числятся 12 человек, обучение и повышение квалификации они проходят регулярно. Наша работа ведется ежедневно. Как правило, летаем в районы, но бывают вызовы в труднодоступные и отдаленные места. При экстремальных ситуациях нам помогают спасатели МЧС, которые доставляют пациента на борт вертолета. В зависимости от состояния и диагноза мы отправляемся либо в ближайшую ЦРБ, либо в областное учреждение», — поделился заведующий отделением санитарно-авиационной помощи Сергей Шелковников.
Для обеспечения экстренной помощи сахалинцам и курильчанам в рамках федеральной программы национального проекта «Развитие санитарной авиации» в островной регион поступили два вертолета Ми-8. Проект реализуется по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 2019 года. Финансирование выделяется из федерального и регионального бюджетов.