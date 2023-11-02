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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Всероссийский проект «Биатлон в школу» поддержат в Сахалинской области

2 ноября 2023, 11:27
Островной регион присоединится ко всероссийскому социальному проекту «Биатлон в школу»: воспитанники образовательных учреждений начнут осваивать азы олимпийского вида спорта. Старт инициативе дадут уже в 2023 году. Программу биатлонной подготовки одобрил президент РФ Владимир Путин.
Фото: Правительство Сахалинской области

Нюансы запуска новой для Сахалинской области инициативы обсудили первый заместитель губернатор Сергей Байдаков и четырехкратный чемпион Олимпиады по биатлону Александр Тихонов. Легендарный спортсмен, который руководит всероссийским проектам, передал островному региону сертификат на закупку 55 комплектов тренировочного оборудования — его общая стоимость составила более 6 млн рублей. Сергей Байдаков от имени Валерия Лимаренко поблагодарил олимпийского чемпиона за активное участие в спортивной жизни Сахалина и Курил.

«Уверен, проект „Биатлон в школу“ понравится нашим детям и откроет новые таланты. Мы всегда приветствуем такие инициативы, поскольку сахалинцы и курильчане относятся к физической культуре с особой любовью. Спортом увлекается не только подрастающие поколение, но и люди в возрасте. Это стало возможным благодаря строительству спортивных площадок и крупных комплексов, запуску различных социальных программ. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество», — отметил Сергей Байдаков.

Александр Тихонов напомнил, что образовательную программу «Биатлон в школу» на федеральном уровне одобрил президент РФ Владимир Путин. Сегодня она объединила более 20 регионов страны. Теперь к этой биатлонной семье присоединится и Сахалинская область.

«Мне уже удалось побывать у вас на биатлонном комплексе. Такого количества желающих заниматься спортом я не видел нигде. Люди идут с детьми, это очень здорово. Когда будут доставлены 55 комплектов для биатлона, мы снова прилетим сюда, поучаствуем в организации занятий. Поражен Южно-Сахалинском: прекрасные спортивные сооружения и чистый город. Также хочется отметить вашу работу с людьми старшего поколения. Я не знаю других регионов России, где люди в возрасте бесплатно бы ходили в бассейн, играли в хоккей», — подчеркнул Александр Тихонов.

Комплекты для биатлона передадут общеобразовательным школам и областной спортшколе олимпийского резерва зимних видов спорта. Также снаряжением обеспечат старшее поколение спортсменов — участников регионального проекта «Сахалинское долголетие».

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