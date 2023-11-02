Второй взрыв услышали в небе жители Ростовской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Днем они увидели в небе белую полосу и услышали звук взрыва, из-за которого в домах дрожали стекла. Губернатор рассказал, что в 14.17 сработала система ПВО по воздушной цели.
О каких-либо разрушениях информации не поступало.
После этого в регионе все стало спокойно, но только временно, так как уже через несколько минут ростовчане услышали второй звук взрыва. Он оказался не менее мощным, чем предыдущий.
«Только был и теперь еще один», — заявили жители региона.
«У меня окна чуть не вылетели», — жалуются пользователи. Официальной информации по поводу второго звука не поступало, она уточняется.