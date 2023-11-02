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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Второй взрыв услышали в небе жители Ростовской области

Второй взрыв услышали в небе жители Ростовской области

2 ноября 2023, 11:53
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Второй взрыв услышали в небе жители Ростовской области

Жители Ростова-на-Дону заявили о новом мощном звуке взрыва 2 ноября

В Ростовской области в четверг, 2 ноября, снова раздался звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

Днем они увидели в небе белую полосу и услышали звук взрыва, из-за которого в домах дрожали стекла. Губернатор рассказал, что в 14.17 сработала система ПВО по воздушной цели.

О каких-либо разрушениях информации не поступало.

После этого в регионе все стало спокойно, но только временно, так как уже через несколько минут ростовчане услышали второй звук взрыва. Он оказался не менее мощным, чем предыдущий.

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«Только был и теперь еще один», — заявили жители региона.

«У меня окна чуть не вылетели», — жалуются пользователи. Официальной информации по поводу второго звука не поступало, она уточняется.

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