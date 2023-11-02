Взрыв прогремел в небе над Ростовской областью

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Помимо громкого звука местные жители заметили необычный белый след в небе и заявили о дрожащих окнах во время грохота. По информации губернатора Василия Голубева, днем в четверг сработала система ПВО по воздушной цели.
Между тем, пользователи в комментариях успели оставить десятки комментариев на эту тему и рассказать о характере звука.
«Кто тоже сейчас слышал взрыв?», — поинтересовались азовчане.
«На улице Мира окна задрожали», — пишут пользователи.
«У меня даже дром задрожал», — заявили горожане.
Напомним, что за последнее время в регионе несколько раз срабатывала система ПВО по воздушных объектам. В этих инцидентах никто не пострадал.