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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Звук взрыва прогремел в небе над Ростовской областью

Взрыв прогремел в небе над Ростовской областью

2 ноября 2023, 11:35
Фото: Mil.ru/cc by 4.0
Звук взрыва прогремел в небе над Ростовской областью

Жители Ростовской области заявили о мощном взрыве 2 ноября

В небе на Азовом раздался звук, который сильно напоминает взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

Помимо громкого звука местные жители заметили необычный белый след в небе и заявили о дрожащих окнах во время грохота. По информации губернатора Василия Голубева, днем в четверг сработала система ПВО по воздушной цели.

Между тем, пользователи в комментариях успели оставить десятки комментариев на эту тему и рассказать о характере звука.

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«У меня даже дром задрожал», — заявили горожане.«У меня даже дром задрожал», — заявили горожане.
«У меня даже дром задрожал», — заявили горожане.
Фото: t.me/azov_novosti_sobitiya

«Кто тоже сейчас слышал взрыв?», — поинтересовались азовчане.

«На улице Мира окна задрожали», — пишут пользователи.

«У меня даже дром задрожал», — заявили горожане.

Напомним, что за последнее время в регионе несколько раз срабатывала система ПВО по воздушных объектам. В этих инцидентах никто не пострадал.

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