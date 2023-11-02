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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Западные магазины вернутся в Ростов-на-Дону

Западные магазины вернутся в Ростов-на-Дону

2 ноября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Западные магазины вернутся в Ростов-на-Дону

Западные магазины вернутся в Ростов-на-Дону с конца 2023 года

В Ростове-на-Дону снова могут появиться магазины Decathlon и Adidas, но под новыми названиями, сообщают СМИ.

По информации ТАСС, в России, в том числе Ростове-на-Дону снова могут открыть торговые точки Decathlon, но под новым названием Desport. Это будет сеть магазинов от компании, которая приобрела бизнес в России спортивного ритейлера.

По информации издания, первые товговые точки должны появиться в декабре этого года. Напомним, что Decathlon в 2022 году заявила о приостановке работы в России, летом того же года закрылись магазины в РФ.

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Кроме того, издание написало, что вернуться могут обновленные магазины Adidas, но под новым названием. Это может произойти весной 2024 года, а открывать их начнут с Москвы.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее магазин с американской косметикой заставили заплатить ростовскому ТЦ «Горизонт».

#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#2022 год#Москва#Последние новости Ростова на сегодня#СМИ#Магазины#РФ#Decathlon#Декабрь
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