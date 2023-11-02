Западные магазины вернутся в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По информации ТАСС, в России, в том числе Ростове-на-Дону снова могут открыть торговые точки Decathlon, но под новым названием Desport. Это будет сеть магазинов от компании, которая приобрела бизнес в России спортивного ритейлера.
По информации издания, первые товговые точки должны появиться в декабре этого года. Напомним, что Decathlon в 2022 году заявила о приостановке работы в России, летом того же года закрылись магазины в РФ.
Кроме того, издание написало, что вернуться могут обновленные магазины Adidas, но под новым названием. Это может произойти весной 2024 года, а открывать их начнут с Москвы.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее магазин с американской косметикой заставили заплатить ростовскому ТЦ «Горизонт».