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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 05:01

Бастрыкин заинтересовался побоищем с участием 30 человек в Волгодонске

Бастрыкин заинтересовался побоищем с участием 30 человек в Волгодонске

3 ноября 2023, 04:54
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки в Волгодонске, сообщили в региональном УСКР.

Ранее в соцсетях появилась информация, что между сторонами произошел словесный конфликт, который не удалось разрешить. Тогда они устроили драку, в которой участвовали около 30 человек.

Telegram-каналы писали, что некоторые были вооружены палками. Чем закончилась драка, не раскрывается.

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«Глава ведомства поручил руководителю регионального УСКР организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об обстоятельствах произошедшего», — уточнили в управлении.

Добавим, что о причинах ссоры информации не поступало.

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