Бастрыкин заинтересовался побоищем с участием 30 человек в Волгодонске

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Ранее в соцсетях появилась информация, что между сторонами произошел словесный конфликт, который не удалось разрешить. Тогда они устроили драку, в которой участвовали около 30 человек.
Telegram-каналы писали, что некоторые были вооружены палками. Чем закончилась драка, не раскрывается.
«Глава ведомства поручил руководителю регионального УСКР организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об обстоятельствах произошедшего», — уточнили в управлении.
Добавим, что о причинах ссоры информации не поступало.