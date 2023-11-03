Более 40 млн потратят на документ о транспорте в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Начальная цена контракта составляла 42,6 миллиона рублей, а претендентами стали шесть компаний. Победителем оказался Российский университет транспорта, который выполнит работы за 41,3 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, реализация проекта займет 300 дней с момента заключения контракта. Предстоит выполнить научно-исследовательскую работу.
Всего исполнитель разработает несколько документов, в том числе о прогнозировании параметров функционирования транспортной системы на период до 2032 года включительно. Кроме того, предстоит сделать математическую макромодель города.
Ранее ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов.