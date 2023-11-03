rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Более 40 млн потратят на документ о транспорте в Ростове-на-Дону

Более 40 млн потратят на документ о транспорте в Ростове-на-Дону

3 ноября 2023, 06:29
Фото: Midjourney
Более 40 млн потратят на документ о транспорте в Ростове-на-Дону

План по улучшению транспорта для Ростова-на-Дону сделает университет из Москвы

В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который разработает документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города, говорится в материалах Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 42,6 миллиона рублей, а претендентами стали шесть компаний. Победителем оказался Российский университет транспорта, который выполнит работы за 41,3 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, реализация проекта займет 300 дней с момента заключения контракта. Предстоит выполнить научно-исследовательскую работу.

Урбанист Зайцев объяснил, сколько должен стоить проезд в ростовском транспорте
Узнать подробнее

Всего исполнитель разработает несколько документов, в том числе о прогнозировании параметров функционирования транспортной системы на период до 2032 года включительно. Кроме того, предстоит сделать математическую макромодель города.

Ранее ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов.

Читайте также:
Урбанист Зайцев объяснил, сколько должен стоить проезд в ростовском транспортеПоездка с (дис)комфортом: почему ростовчан не устраивает общественный транспортУрбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове не хватает общественного транспорта
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Транспорт#Перевозки#Последние новости Ростова на сегодня#Контракт#Исследования#Маршруты#Троллейбусы
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Вчера, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Вчера, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Вчера, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Вчера, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Вчера, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Вчера, 13:31