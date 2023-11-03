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«Черная бухгалтерия» всплыла в деле об «аксайской ОПГ» в Ростовской области

Черная бухгалтерия всплыла в деле об аксайской ОПГ в Ростовской области

3 ноября 2023, 11:34
Фото: Midjourney
«Черная бухгалтерия» всплыла в деле об «аксайской ОПГ» в Ростовской области
Прокурор на суде об аксайских рынках зачитал телефонные переговоры с упоминанием черной бухгалтерии, сообщает Donnews.

В Ростове продолжается суд по делу об аксайских рынках. На прошедшем заседании прокурор зачитал стенограммы телефонных переговоров подсудимых, где упоминались предстоящие проверки и «черная бухгалтерия».

Так, в одном из телефонных разговоров шла речь о проверке со стороны администрации Аксайского района. Рынки должны были инспектировать подчиненные тогдашнего главы Виталия Борзенко — Ремизов и Свиридченко. В разговоре неназванная женщина говорит собеседнику, что не хочет звонить чиновнику Ремизову, так как тот попросить «что-то дать».

«А давать не из чего. Сами на нуле сидим. Не знаю, поедут — не поедут по территориям. Но если что, готовься», — зачитал слова из телефонного разговора прокурор.

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Также в телефонных разговорах фигурирует и «черная бухгалтерия» на рынках. Также в телефонных разговорах фигурирует и «черная бухгалтерия» на рынках.
Также в телефонных разговорах фигурирует и «черная бухгалтерия» на рынках.
Фото: 1MI

Также в телефонных разговорах фигурирует и черная бухгалтерия, которая могла вестись на рынках. Некий мужчина, которого во время разговора называют Станиславом Игоревичем, недоволен критикой в свой адрес от Карима Бабаева.

«Я объясняю, что не хочу быть директором. Я объяснял вам чётко и ясно, что дураков нет. Не хватало ещё сесть с вами в тюрьму. В этом году за руку меня не взяли. А эта работа с чёрной бухгалтерией, как ни коснись в моей работе, постоянно чёрная. Сама же знаешь, я сейчас возьму деньги, пошла эта возня. Вдруг у меня не сойдётся полторы-две тысячи. И этого достаточно, чтобы опять в чём-то обвинить», — возмущается мужчина в разговоре.

Напомним, в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки были закрыты и больше не возобновили работу. Несколько бизнесменов, в том числе Карим Бабаев, стали фигурантами уголовного дела, по нему также проходит бывший глава администрации района Виталий Борзенко.

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