«Черная бухгалтерия» всплыла в деле об «аксайской ОПГ» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Ростове продолжается суд по делу об аксайских рынках. На прошедшем заседании прокурор зачитал стенограммы телефонных переговоров подсудимых, где упоминались предстоящие проверки и «черная бухгалтерия».
Так, в одном из телефонных разговоров шла речь о проверке со стороны администрации Аксайского района. Рынки должны были инспектировать подчиненные тогдашнего главы Виталия Борзенко — Ремизов и Свиридченко. В разговоре неназванная женщина говорит собеседнику, что не хочет звонить чиновнику Ремизову, так как тот попросить «что-то дать».
«А давать не из чего. Сами на нуле сидим. Не знаю, поедут — не поедут по территориям. Но если что, готовься», — зачитал слова из телефонного разговора прокурор.
Также в телефонных разговорах фигурирует и черная бухгалтерия, которая могла вестись на рынках. Некий мужчина, которого во время разговора называют Станиславом Игоревичем, недоволен критикой в свой адрес от Карима Бабаева.
«Я объясняю, что не хочу быть директором. Я объяснял вам чётко и ясно, что дураков нет. Не хватало ещё сесть с вами в тюрьму. В этом году за руку меня не взяли. А эта работа с чёрной бухгалтерией, как ни коснись в моей работе, постоянно чёрная. Сама же знаешь, я сейчас возьму деньги, пошла эта возня. Вдруг у меня не сойдётся полторы-две тысячи. И этого достаточно, чтобы опять в чём-то обвинить», — возмущается мужчина в разговоре.
Напомним, в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики, после чего торговые точки были закрыты и больше не возобновили работу. Несколько бизнесменов, в том числе Карим Бабаев, стали фигурантами уголовного дела, по нему также проходит бывший глава администрации района Виталий Борзенко.