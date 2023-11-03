«Черная бухгалтерия» всплыла в деле об «аксайской ОПГ» в Ростовской области

«Я объясняю, что не хочу быть директором. Я объяснял вам чётко и ясно, что дураков нет. Не хватало ещё сесть с вами в тюрьму. В этом году за руку меня не взяли. А эта работа с чёрной бухгалтерией, как ни коснись в моей работе, постоянно чёрная. Сама же знаешь, я сейчас возьму деньги, пошла эта возня. Вдруг у меня не сойдётся полторы-две тысячи. И этого достаточно, чтобы опять в чём-то обвинить», — возмущается мужчина в разговоре.