Деньги должны работать: выбор финансовых инструментов для пассивного дохода

Если у вас пока нет ничего, вы можете начать откладывать деньги с умом при помощи банков. Можно откладывать каждый день небольшую сумму, например, 100 рублей. Или начать с 20-30 рублей и каждый день увеличивать вклад на 10 рублей. Можно делать это и ежемесячно, но откладывать крупные суммы, например, 5 тысяч. Главное, чтобы деньги работали, а не лежали без дела.