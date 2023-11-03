Деньги должны работать: выбор финансовых инструментов для пассивного дохода

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пассивный доход может стать главным источником денег, но для его получения необходимо иметь большие суммы или какое-то имущество. Мария Ермилова, эксперт по финансам, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что делать людям, у которых нет лишних денег или есть только небольшая сумма.
Есть несколько способов начать получать пассивный доход, даже если у вас нет больших средств. Вы можете открыть депозит в банке или использовать фондовый рынок, рынок драгоценных металлов или страховой рынок. Однако не забывайте учитывать риски, которые вы готовы принять.
Даже с маленькими суммами можно начать изучать различные финансовые инструменты. Постепенно ваш капитал будет расти, и вы сможете вложить его во что-то еще.
Если у вас пока нет ничего, вы можете начать откладывать деньги с умом при помощи банков. Можно откладывать каждый день небольшую сумму, например, 100 рублей. Или начать с 20-30 рублей и каждый день увеличивать вклад на 10 рублей. Можно делать это и ежемесячно, но откладывать крупные суммы, например, 5 тысяч. Главное, чтобы деньги работали, а не лежали без дела.