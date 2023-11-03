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Для помещений IKEA в Ростове будут искать новых арендаторов

Для помещений IKEA в Ростове будут искать новых арендаторов

3 ноября 2023, 08:08
Фото: Rob Olivera/cc by 2.0/flickr.com
Для помещений IKEA в Ростове будут искать новых арендаторов
Для простаивающих уже больше года помещений IKEA в Ростове найдут новых арендаторов, сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

В Ростове и других городах России начнут искать новых арендаторов для помещений магазина IKEA. Они простаивают с августа 2022 года.

Заполнять же снова их начнут уже в следующем году, когда найдут новых арендаторов.

«Наверное, шведы были не заинтересованы сдавать эти помещения, потому что, может быть, надеялись вернуться на российский рынок. Полагаю, новый российский владелец „Мег“ Газпромбанк поставит более жесткие задачи по заполнению площадей», — заявил ТАСС президента Союза торговых центров Булат Шакиров.

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При этом, по словам спикера, в России сложно найти арендаторов, которые смогут заполнить всю площадь магазинов IKEA. Более того Шакиров резюмирует, что после ухода шведского бренда рынок мебели в РФ просел на 40%.

Ранее IKEA раскрыла данные об убытках после закрытия магазина в Ростове и других городах РФ.

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