Дожди пообещали на длинных выходных в Ростове-на-Дону с 4 по 6 ноября

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В пятницу, 3 ноября, прогнозируют дождливую погоду, а столбики термометров покажут 14 градусов. Скорость ветра составит пять метров в секунду.
В субботу осадки прекратятся, а температура поднимется до 19 градусов. В воскресенье она остановится на отметке в 17 градусов, облачная погода сохранится.
В понедельник в течение дня пройдут дожди, но температура воздуха не изменится. В ночное время она будет опускаться до 11 градусов.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.