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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:12

Дожди пообещали на длинных выходных в Ростове-на-Дону с 4 по 6 ноября

Дожди пообещали на длинных выходных в Ростове-на-Дону с 4 по 6 ноября

3 ноября 2023, 05:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных могут пройти дожди, а средняя температура составит 17 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 3 ноября, прогнозируют дождливую погоду, а столбики термометров покажут 14 градусов. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

В субботу осадки прекратятся, а температура поднимется до 19 градусов. В воскресенье она остановится на отметке в 17 градусов, облачная погода сохранится.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
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В понедельник в течение дня пройдут дожди, но температура воздуха не изменится. В ночное время она будет опускаться до 11 градусов.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Деревья#Осадки#Дожди#Температура#Облачная погода
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