Эксперты рассказали, что грозит жителям Ростовской области за съемку работы ПВО

Напомним, в конце октября власти Ростовской области призвали дончан отказаться от публикации видео работы систем ПВО в соцсетях и мессенджерах, объяснив это рисками для выявления и уничтожения систем воздушной обороны противником. По их словам, информация с видео позволит понять, где именно находится ПВО, а потому необходимо тщательно скрывать объекты на земле с помощью редактирования видео или отказаться от их публикации вовсе.