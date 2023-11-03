Эксперты рассказали, что грозит жителям Ростовской области за съемку работы ПВО

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Напомним, в конце октября власти Ростовской области призвали дончан отказаться от публикации видео работы систем ПВО в соцсетях и мессенджерах, объяснив это рисками для выявления и уничтожения систем воздушной обороны противником. По их словам, информация с видео позволит понять, где именно находится ПВО, а потому необходимо тщательно скрывать объекты на земле с помощью редактирования видео или отказаться от их публикации вовсе.
Телеканал «Дон-ТР» подготовил сюжет о том, почему нельзя публиковать подобные видео, и какие последствия этих действий могут возникнуть.
Так по словам военкора Андрея Руденко, подобные видео дают врагу возможность обнаружить системы ПВО и нанести по ним удар.
«У противника есть западные ракеты, они называются AMG-88 HARM, которые существуют для уничтожения как раз систем ПВО», — рассказал военкор.
Кроме того, зная расположение военной техники, можно будет составить безопасные маршруты для ракет и беспилотников.
Сотрудник отдела аналитической и образовательной деятельности НЦПТИ Александр Саенко добавил, что хотя юридического запрета на публикацию видео нет, дончане могут помочь работе военных аналитиков противника, что уже можно считать госизменой.
«В этом случае уже юридическая ответственность вполне себе есть. Это 275 статья — госизмена», — рассказал эксперт, добавив, что в случае, если вина будет доказана, ростовчанам может грозить даже пожизненный срок.