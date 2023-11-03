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В Мясниковском районе продолжат строительство ростовского кладбища

Госэкспертиза одобрила строительства второй очереди кладбища Ростова

3 ноября 2023, 12:56
Фото: 1MI
В Мясниковском районе продолжат строительство ростовского кладбища
Госэкспертиза выпустила положительное заключение на проект строительства кладбища Ростова, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В пятницу, 3 ноября, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект строительства кладбища Ростова-на-Дону, находящегося в Мясниковском районе Ростовской области. Речь идет о строительстве второй очереди кладбища, которое находится на землях бывшего колхоза «Колос». Застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону».

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Напомним, новое кладбище Ростова построили еще в 2019 году. Общая площадь объекта, согласно проекту, должна была составить 80 гектаров земли, на реализацию первого этапа потратили 300 миллионов рублей. Тогда по прогнозам экспертов земли должно было хватить на 10 лет, однако уже в конце 2022 года стало известно, что территория заполнена уже на 70%. После завершения второй очереди власти планируют разместить на кладбище еще 80 тысяч мест захоронения, 11 тысяч из которых составят ниши для урн с прахом в колумбариях.

Сроки реализации проекта не уточнялись.

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