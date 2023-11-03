Госэкспертиза одобрила строительства второй очереди кладбища Ростова

Напомним, новое кладбище Ростова построили еще в 2019 году. Общая площадь объекта, согласно проекту, должна была составить 80 гектаров земли, на реализацию первого этапа потратили 300 миллионов рублей. Тогда по прогнозам экспертов земли должно было хватить на 10 лет, однако уже в конце 2022 года стало известно, что территория заполнена уже на 70%. После завершения второй очереди власти планируют разместить на кладбище еще 80 тысяч мест захоронения, 11 тысяч из которых составят ниши для урн с прахом в колумбариях.