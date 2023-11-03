Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Ищете идеальное место для нового этапа вашей жизни? У вас есть уникальный шанс — стать жителем новых районов города, таких как:
представленных ГК «Доннефтестрой».
Жилой комплекс «Флора» призван обеспечить жителей города качественным жильём с сопутствующей развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Неоспоримым плюсом является и соседство с ТЦ «Мега». Благодаря этому у жильцов в пешей доступности будут магазины, кафе, рестораны, химчистка, банкоматы и многое другое.
Активно идет продажа квартир в трёх жилых корпусах первой очереди строительства — это дома высотой от 16 до 18 этажей. В проекте представлены лоты разнообразных форматов — от студий до трёхкомнатных квартир.
Жилой комплекс «Западные Аллеи» находится в западной части г. Ростова-на-Дону в центре Левенцовского микрорайона. В шаговой доступности находятся остановочные комплексы, расположенные по просп. Маршала Жукова.
ЖК «Западные Аллеи» предлагает Вам свою полную внутреннюю инфраструктуру — на первых этажах расположены магазины, офисы, продуктовые магазины, аптеки, филиалы банков и многое другое. А также два собственных детских сада и школа!
Для Вашего автомобиля — одноуровневый подземный паркинг с подъемом на жилой этаж.
Организовано круглосуточное видеонаблюдение и системы удаленного многоуровневого доступа.
Входная группа — вестибюль, выполненный из премиальных материалов, с помещением для консьержной службы и колясочными.
Компания положила в основу своих проектов главный принцип — создание современных жилых комплексов, которые не только обеспечивают комфортное проживание, но и способствуют развитию социальной и образовательной сферы.
У вас есть возможность начать новую жизнь в развитом районе города, где вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современного образа жизни, окруженные красивой архитектурой, зелеными зонами и разнообразными возможностями для обучения и развития. Не упустите свой момент и присоединитесь к сообществу жильцов ГК «Доннефтестрой».
Напомним, что буквально на прошлой неделе компания заявила о том, что сохраняет первоначальный взнос по ипотеке — 15%, также доступна ипотека от 0,1%!
Больше информации о жилых комплексах Вы найдете на сайте ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
📲Забронируйте квартиру прямо сейчас по тел: 8(863)204-63-33
Обратитесь в отдел продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» по тел: 204-63-33.
С подробностями акции «Черная пятница» от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» можно ознакомиться по ссылке.