Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»

У вас есть возможность начать новую жизнь в развитом районе города, где вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современного образа жизни, окруженные красивой архитектурой, зелеными зонами и разнообразными возможностями для обучения и развития. Не упустите свой момент и присоединитесь к сообществу жильцов ГК «Доннефтестрой».