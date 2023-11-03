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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Идея превосходства: Радикальных исламистов нашли в одном из медресе Ростова

Радикальных исламистов нашли в исламском учебном заведении в Ростове

3 ноября 2023, 09:50
Фото: Midjourney
Идея превосходства: Радикальных исламистов нашли в одном из медресе Ростова
Силовики выявили исламистскую ячейку в одном из медресе Ростова-на-Дону, пишет «Южная служба новостей».

В одном из медресе Ростова силовики выявили исламистскую ячейку. Занятия там проводили представители секты сулейманджистов. Это радикальное течение, продвигающее идеи превосходства одних народов над другими.

Медресе официально не было зарегистрировано, о его существовании узнали случайно. При этом детей и подростков отдавали туда жить неделями.

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По данным «ЮСН», некоторые представители радикального движения занимали ключевые посты в мухтасибате — Главном духовном управлении мусульман Ростовской области. От должностей их освободили на днях.

Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области будут лишать гражданства за экстремизм.

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