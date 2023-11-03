Радикальных исламистов нашли в исламском учебном заведении в Ростове

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В одном из медресе Ростова силовики выявили исламистскую ячейку. Занятия там проводили представители секты сулейманджистов. Это радикальное течение, продвигающее идеи превосходства одних народов над другими.
Медресе официально не было зарегистрировано, о его существовании узнали случайно. При этом детей и подростков отдавали туда жить неделями.
По данным «ЮСН», некоторые представители радикального движения занимали ключевые посты в мухтасибате — Главном духовном управлении мусульман Ростовской области. От должностей их освободили на днях.
Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области будут лишать гражданства за экстремизм.