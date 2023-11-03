Как распознать и устранить дефицит йода в организме

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как выявить признаки нехватки йода и как справиться с этой проблемой, рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт, специалист по питанию, эксперт Coral Club Елена Мановска.
Щитовидная железа использует йод для производства гормонов, которые контролируют обмен веществ, рост и развитие, а именно трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). Эти гормоны регулируют обмен веществ, рост и развитие клеток. При недостатке йода щитовидная железа становится менее активной, что приводит к состоянию, известному как гипотиреоз. Это может вызывать следующие симптомы:
— усталость,
— набор лишнего веса,
— сухая кожа,
— выпадение волос,
— проблемы с умственными функциями.
Определить дефицит йода иногда сложно, так как симптомы могут быть различны и пересекаться с другими проблемами со здоровьем. Однако есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание. Если вы постоянно чувствуете усталость, слабость или имеете проблемы с поддержанием нормального веса, то это может быть связано с недостатком йода. Другие распространенные симптомы включают сухую кожу, выпадение волос, проблемы с глотанием и ощущение холода. Недостаточный уровень йода может повлиять на развитие мозга и когнитивные способности, что вызывает трудности с концентрацией, памятью и когнитивными функциями. У женщин также могут возникать изменения в менструальном цикле, а беременные женщины с дефицитом йода могут столкнуться с проблемами беременности или рожать мертвых детей.
Дефицит йода может проявляться такими симптомами, как зоб, усталость и слабость, проблемы с когнитивными функциями и набор веса. Зоб — это увеличение щитовидной железы, которое можно увидеть по припухлости у основания шеи. Люди с дефицитом йода могут заметить отек шеи и испытывать дискомфорт или проблемы при глотании. Усталость и слабость являются распространенными симптомами, характеризующимися недостатком энергии и общей слабостью.
Чтобы справиться с дефицитом йода, важно потреблять его в достаточных количествах. Рекомендуемая суточная норма йода зависит от возраста и фазы жизни человека. Для взрослых рекомендуется употреблять 150 микрограммов йода в день, а для беременных и кормящих женщин требуется больше (220-290 микрограммов).
Лучший способ получить йод — это сбалансированное питание. Морские водоросли, морепродукты (например, рыба и моллюски), молочные продукты, яйца и йодированная соль богаты йодом. Однако стоит отметить, что содержание йода в пище может быть непостоянным, особенно в районах, где почва имеет недостаток йода. В таких случаях может потребоваться прием йодных добавок, но перед этим необходимо проконсультироваться с врачом.