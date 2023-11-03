Как распознать и устранить дефицит йода в организме

Определить дефицит йода иногда сложно, так как симптомы могут быть различны и пересекаться с другими проблемами со здоровьем. Однако есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание. Если вы постоянно чувствуете усталость, слабость или имеете проблемы с поддержанием нормального веса, то это может быть связано с недостатком йода. Другие распространенные симптомы включают сухую кожу, выпадение волос, проблемы с глотанием и ощущение холода. Недостаточный уровень йода может повлиять на развитие мозга и когнитивные способности, что вызывает трудности с концентрацией, памятью и когнитивными функциями. У женщин также могут возникать изменения в менструальном цикле, а беременные женщины с дефицитом йода могут столкнуться с проблемами беременности или рожать мертвых детей.