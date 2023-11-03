Когда пройдет «черная пятница» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Каждый, кто обожает шоппинг, знает, что на последнюю пятницу ноября приходится самая значимая распродажа года — «черная пятница». В этом событии участвуют множество магазинов, включая онлайн-платформы.
В этот период можно сэкономить крупную сумму денег на одежде, обуви, технике, косметике, игрушках, электронных товарах и других предметах, но главное знать, где искать самые выгодные предложения.
«Черная пятница» начнется с 23 ноября в полночь по московскому времени и продлится до 26 числа в 23:59.
Однако каждый магазин может устанавливать собственные сроки для проведения распродажи. Некоторые начинают ее раньше или заканчивают позже, поэтому стоит следить за интересующими онлайн-площадками и магазинами.
Добавим, что акция выгодна не только для покупателей, но продавцов, которые желают избавиться от остатков товаров к концу года и увеличить доход перед наступлением праздничного сезона.
В распродаже принимают участие как обычные магазины, так и онлайн-ритейлеры. Каждый из них самостоятельно определяет сроки проведения акции и размер скидок на товары. Чтобы быть в курсе последних предложений, нужно следить за официальными сайтами.
Среди постоянных участников распродаж можно выделить площадки Ozon, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.
Интересно отметить, что большинство маркетплейсов предлагают скидки на товары на протяжении всего ноября.
Магазины стремятся заставить людей потратить больше денег и сделать покупку как можно быстрее, поэтому спешить не стоит. Иногда цена на схожие товары может существенно отличаться от одного магазина к другому. Поэтому следует сравнивать предложения продавцов, чтобы найти самое оптимальное по цене и качеству.
Лучше заранее составить список предполагаемых покупок. Во время «черной пятницы» искушений может быть слишком много, не каждый бюджет выдержит бездумный шопинг в период распродаж.
Иногда некоторые предприимчивые участники акции искусственно завышают стоимость перед распродажей, а в «черную пятницу» устанавливают прежние цены под видом больших скидок. Чтобы избежать таких хитростей, нужно следить за ценами на интересующий товар или просто посмотреть на старый ценник (новую этикетку часто клеят поверх старой).
Если планируется делать покупки на зарубежных сайтах, нужно уточнить условия доставки. Обычно транспортные компании не предоставляют скидок, а стоимость доставки может возрасти перед праздниками.
Если оплачивать акционный товар картой с кэшбэком, то часть стоимости вернется на обратно. Однако перед этим нужно уточнить условия банка.
Магазины могут предоставлять дополнительные скидки постоянным покупателям и обладателям клубных карт. Нужно проверить свои СМС-сообщения и электронную почту — возможно, пришел индивидуальный промо-код или временно увеличили размер скидки по карте лояльности.
Магазины прибегают к различным хитростям и уловкам, что заставить человека делать необдуманные покупки во время распродаж.
Например, они ставят таймеры на своих сайтах, чтобы показать, что времени осталось очень мало для покупки товара. Многие в это время и начинают совершать покупки, хотя не планировали.
Второй трюк — рекламное заявление «остался только один». Все это вызывает беспокойство у пользователей, так как у них появляются мысли, что на качественный товар большой спрос и они не успеют его купить.
Наиболее опасная для покупателей ситуация — фейковые сайты, которые очень похожи на известные онлайн-магазины. Такие веб-ресурсы посылают электронные письма от имени этих торговых точек с предложениями об огромных скидках, бесплатной доставке и других интересных бонусах. Неосторожный пользователь тут же достает свою кредитную карту и переходит к покупке. Но вместо радости от приобретения товара его затем может ждать или утечка личной информации или кража денег.
Читайте также о том, как не разориться во время «черной пятницы».