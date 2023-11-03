Когда пройдет «черная пятница» в Ростовской области

Магазины прибегают к различным хитростям и уловкам, что заставить человека делать необдуманные покупки во время распродаж.



Например, они ставят таймеры на своих сайтах, чтобы показать, что времени осталось очень мало для покупки товара. Многие в это время и начинают совершать покупки, хотя не планировали.



Второй трюк — рекламное заявление «остался только один». Все это вызывает беспокойство у пользователей, так как у них появляются мысли, что на качественный товар большой спрос и они не успеют его купить.



Наиболее опасная для покупателей ситуация — фейковые сайты, которые очень похожи на известные онлайн-магазины. Такие веб-ресурсы посылают электронные письма от имени этих торговых точек с предложениями об огромных скидках, бесплатной доставке и других интересных бонусах. Неосторожный пользователь тут же достает свою кредитную карту и переходит к покупке. Но вместо радости от приобретения товара его затем может ждать или утечка личной информации или кража денег.