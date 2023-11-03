Краевед призвал назвать улицу в Ростове в честь легенды комбайностроения Юрия Пескова

«Сегодня в Ростове строится много новых микрорайонов. Неужели там нельзя найти новую улицу, чтобы назвать ее в честь столь масштабной личности нашего земляка? В Ростове есть площадь комбайностроителей, где стоит комбайн. Можно хотя бы эту площадь назвать в честь Юрия Пескова, который так много сделал для донского края», — резюмирует краевед.