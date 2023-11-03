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Краевед призвал назвать улицу в Ростове в честь экс-директора «Ростсельмаша»

Краевед призвал назвать улицу в Ростове в честь легенды комбайностроения Юрия Пескова

3 ноября 2023, 12:34
Фото: english.donland.ru
Краевед призвал назвать улицу в Ростове в честь экс-директора «Ростсельмаша»

Краевед Багдыков призвал назвать улицу Ростова именем экс-директора Ростсельмаша

Краевед Георгий Багдыков поделился с RostovGazeta своим предложением — назвать улицу в Ростове в честь экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Значимость этого легендарного человека трудно переоценить и для донской столицы, и для развития комбайностроения всей страны.

Краевед рассказывает, что экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков ушел из жизни в 2020 году. Но когда в публичном пространстве краевед выступал с инициативой назвать в честь него улицу в Ростове, начались возражения, что такая улица уже есть.

«Действительно, улица Пескова существует на Западном в Ростове. Но названа она в честь Героя Советского Союза Дмитрия Пескова. Поэтому, чтобы не было путаницы, я предлагаю назвать улицу в честь Юрия Пескова», — отмечает Георгий Багдыков.

Спикер разъясняет, что экс-директор «Ростсельмаша» — это не просто Почетный житель Ростова и Ростовской области. Он — легенда комбайностроения всей нашей страны.

Весь микрорайон Сельмаш в советские годы был как «город в городе». Здесь работали «сельмашевские» детские сады, школы и магазины.

«Всю свою молодость я трудился в медико-санитарной часть „Ростсельмаша“. Мой отец Минас Георгиевич Багдыков в 90-е годы работал в этой медсанчасти начмедом. И мой брат Тигран, тоже работал здесь врачом», — уточняет эксперт.

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«В Ростове есть площадь комбайностроителей, где стоит комбайн. Можно хотя бы эту площадь назвать в честь Юрия Пескова, который так много сделал для донского края», — резюмирует краевед.«В Ростове есть площадь комбайностроителей, где стоит комбайн. Можно хотя бы эту площадь назвать в честь Юрия Пескова, который так много сделал для донского края», — резюмирует краевед.
«В Ростове есть площадь комбайностроителей, где стоит комбайн. Можно хотя бы эту площадь назвать в честь Юрия Пескова, который так много сделал для донского края», — резюмирует краевед.
Фото: donland.ru

Собеседник подчеркивает, что даже выйдя на пенсию, экс-директор «Ростсельмаша» не остался без дела. Он обосновался в селе Новомаргаритово Азовского района.

Провел в село газ, водопровод, установил линию электропередачи с трансформаторами, строил дороги. А также осуществил ремонты в школе и детском саду, организовал медпункт. В Новомаргаритово Юрий Песков построил храм-часовню Святой Тамары — в честь своей любимой жены.

«Сегодня в Ростове строится много новых микрорайонов. Неужели там нельзя найти новую улицу, чтобы назвать ее в честь столь масштабной личности нашего земляка? В Ростове есть площадь комбайностроителей, где стоит комбайн. Можно хотя бы эту площадь назвать в честь Юрия Пескова, который так много сделал для донского края», — резюмирует краевед.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове люди живут без названия улиц и номеров домов.

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