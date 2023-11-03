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Published Сегодня, 20:46

Modified Сегодня, 20:56

Updated Сегодня, 20:56

Минимум девять взрывов прогремели в небе над Ростовом 3 ноября

Ростовчане услышали минимум девять взрывов в небе над городом 3 ноября

3 ноября 2023, 20:46
Фото: Midjourney
Минимум девять взрывов прогремели в небе над Ростовом 3 ноября
Около 23.30 мск в небе над Ростовом прогремело несколько взрывов в течение 10 минут, сообщили жители города

Сообщения о звуках, сильно напоминающих взрывы, приходят из разных районов города — их слышали в центре, в Нахичевани, а также на Военведе и Суворовском. Всего очевидцы сообщили о минимум девяти хлопках. Журналисты запросили информацию в пресс-центре регионального правительства, является ли источником звука работа системы ПВО, однако ответ от властей пока не поступил.

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Несколькими минутами позднее в Сети появилось видео фейерверка, который могли запускать из одного из ресторанов на левом берегу реки Дон. Не все горожане приняли эту версию, заявив, что тогда бы хлопки не услышали в отдаленных районах города. Другие же потребовали запретить использование пиротехники в регионе до окончания СВО.

Информация не подтверждена официальными органами власти, данные уточняются.

Напомним, что в четверг 2 ноября в регионе системы ПВО дважды отрабатывали по воздушным целям. Разрушений на земле удалось избежать.

#Ростов-на-Дону#ПВО#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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