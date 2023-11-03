Ростовчане услышали минимум девять взрывов в небе над городом 3 ноября

Несколькими минутами позднее в Сети появилось видео фейерверка, который могли запускать из одного из ресторанов на левом берегу реки Дон. Не все горожане приняли эту версию, заявив, что тогда бы хлопки не услышали в отдаленных районах города. Другие же потребовали запретить использование пиротехники в регионе до окончания СВО.