Ростовчане услышали минимум девять взрывов в небе над городом 3 ноября

Posted Сегодня, 20:46
Published Сегодня, 20:46
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Сообщения о звуках, сильно напоминающих взрывы, приходят из разных районов города — их слышали в центре, в Нахичевани, а также на Военведе и Суворовском. Всего очевидцы сообщили о минимум девяти хлопках. Журналисты запросили информацию в пресс-центре регионального правительства, является ли источником звука работа системы ПВО, однако ответ от властей пока не поступил.
Несколькими минутами позднее в Сети появилось видео фейерверка, который могли запускать из одного из ресторанов на левом берегу реки Дон. Не все горожане приняли эту версию, заявив, что тогда бы хлопки не услышали в отдаленных районах города. Другие же потребовали запретить использование пиротехники в регионе до окончания СВО.
Информация не подтверждена официальными органами власти, данные уточняются.
Напомним, что в четверг 2 ноября в регионе системы ПВО дважды отрабатывали по воздушным целям. Разрушений на земле удалось избежать.