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Мясо и колбасы: стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области

Мясо и колбасы: стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области

3 ноября 2023, 07:19
Фото: 1MI
Мясо и колбасы: стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области

Мясо и колбасы сильней всего подорожали в Ростовской области в октябре

Мясо и мясная продукция значительней всего поднялись в цене в октябре в Ростовской области, следует из данных Ростовстата.

В Ростовской области в октябре значительно подорожало мясо. Особенно сильно цены ударили по свинине. Если в начале месяца ее килограмм стоил 362 рубля, то уже к концу октября стоимость поднялась до 371,5 рубля. Подорожала и говядина — на шесть рублей за килограмм. На столько же поднялась в цене и курица. Ее килограмм сейчас обойдется в 230,1 рубля.

Ударила инфляция и по колбасам. Вареная колбаса подорожала на десять рублей, ее килограмм сейчас обойдется в 484 рубля. Полукопченая и варено-копченая колбасы поднялись в цене за месяц с 582 рублей до 598 рублей за килограмм.

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Продолжают дорожать и яйца — за десяток в конце октября придется отдать уже 94,4 рубля. Килограмм сыра за месяц поднялся в цене с 707 рублей до 713 рублей.

Упали же цены в основном на овощи и фрукты. Яблоки подешевели на 3,5 рубля, их килограмм сейчас обойдется в 88,8 рубля. Картофель упал в стоимости до 29 рублей за килограмм, а капуста — до 36,4 рубля за килограмм.

Ранее кондитеры предупредили о подорожали шоколада в Ростовской области на 16% с декабря.

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