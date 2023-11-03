Мясо и колбасы: стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области

В Ростовской области в октябре значительно подорожало мясо. Особенно сильно цены ударили по свинине. Если в начале месяца ее килограмм стоил 362 рубля, то уже к концу октября стоимость поднялась до 371,5 рубля. Подорожала и говядина — на шесть рублей за килограмм. На столько же поднялась в цене и курица. Ее килограмм сейчас обойдется в 230,1 рубля.