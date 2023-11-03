Мясо и колбасы: стало известно, какие продукты подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Ростовской области в октябре значительно подорожало мясо. Особенно сильно цены ударили по свинине. Если в начале месяца ее килограмм стоил 362 рубля, то уже к концу октября стоимость поднялась до 371,5 рубля. Подорожала и говядина — на шесть рублей за килограмм. На столько же поднялась в цене и курица. Ее килограмм сейчас обойдется в 230,1 рубля.
Ударила инфляция и по колбасам. Вареная колбаса подорожала на десять рублей, ее килограмм сейчас обойдется в 484 рубля. Полукопченая и варено-копченая колбасы поднялись в цене за месяц с 582 рублей до 598 рублей за килограмм.
Продолжают дорожать и яйца — за десяток в конце октября придется отдать уже 94,4 рубля. Килограмм сыра за месяц поднялся в цене с 707 рублей до 713 рублей.
Упали же цены в основном на овощи и фрукты. Яблоки подешевели на 3,5 рубля, их килограмм сейчас обойдется в 88,8 рубля. Картофель упал в стоимости до 29 рублей за килограмм, а капуста — до 36,4 рубля за килограмм.
Ранее кондитеры предупредили о подорожали шоколада в Ростовской области на 16% с декабря.