У ректора института в Ростовской области конфисковали имущество на 33 млн рублей

Объектом продажи стало здание в Красном Сулине площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, которое оценили в 39,57 миллиона рублей. Однако после того как покупатель не нашелся, начальную стоимость объекта снизили до 33,6 миллиона рублей. Торги пройдут 8 ноября. Причиной реализации имущества Клоковой назвали долги, однако в поручении Росимущества не указано, как они возникли.