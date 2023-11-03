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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

На торги выставили имущество ректора института из Ростовской области

У ректора института в Ростовской области конфисковали имущество на 33 млн рублей

3 ноября 2023, 17:01
Фото: Midjourney
На торги выставили имущество ректора института из Ростовской области

Конфискованное имущество ректора донского института продают за 33,6 млн рублей

В Ростовской области на продажу выставили имущество ректора вуза, ликвидированного несколько лет назад, информация об этом появилась на портале государственных торгов.

В Ростовской области по поручению Росимущества выставили на продажу конфискованную собственность руководителя ликвидированной автономной некоммерческой организации высшего образования «Донской институт дистанционного образования"(АНОВО «ДИДО») и частного образовательного учреждения дополнительного образования и дополнительного профессионального образования «Центр управления бизнеса и права» Елены Клоковой. В АНОВО «ДИДО» Клокова также числилась ректором.

Имущество разорившегося ростовского олигарха выставили на торги
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Объектом продажи стало здание в Красном Сулине площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, которое оценили в 39,57 миллиона рублей. Однако после того как покупатель не нашелся, начальную стоимость объекта снизили до 33,6 миллиона рублей. Торги пройдут 8 ноября. Причиной реализации имущества Клоковой назвали долги, однако в поручении Росимущества не указано, как они возникли.

Ранее имущество олигарха Варшавского выставили на торги.

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