У ректора института в Ростовской области конфисковали имущество на 33 млн рублей

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В Ростовской области по поручению Росимущества выставили на продажу конфискованную собственность руководителя ликвидированной автономной некоммерческой организации высшего образования «Донской институт дистанционного образования"(АНОВО «ДИДО») и частного образовательного учреждения дополнительного образования и дополнительного профессионального образования «Центр управления бизнеса и права» Елены Клоковой. В АНОВО «ДИДО» Клокова также числилась ректором.
Объектом продажи стало здание в Красном Сулине площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, которое оценили в 39,57 миллиона рублей. Однако после того как покупатель не нашелся, начальную стоимость объекта снизили до 33,6 миллиона рублей. Торги пройдут 8 ноября. Причиной реализации имущества Клоковой назвали долги, однако в поручении Росимущества не указано, как они возникли.
Ранее имущество олигарха Варшавского выставили на торги.