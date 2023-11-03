Напуганные работой ПВО ростовчане стали массово строить бункеры

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
По словам Леонида Синельникова, почти 30 дончан обратились к нему с просьбой установить бункер.
«Мы такое количество физически взять не смогли и такого ажиотажа вообще раньше не было. Поэтому спросили у людей, почему именно в октябре все пришли. Очень многие отвечали, что их беспокоит то, как часто стали срабатывает ПВО над регионом», — поясняет Леонид Синельников.
Он добавляет, что сразу несколько заказчиков решили продать машины, чтобы купить укрепленные сооружения.
«Двухместный бункер будет стоить 3-4 миллиона рублей. Зависит от удобств и грунта, с которым придётся работать», — объясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь.