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Published Сегодня, 19:23

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Ростовчане стали продавать машины ради подземных бункеров из-за работы ПВО

Напуганные работой ПВО ростовчане стали массово строить бункеры

3 ноября 2023, 19:23
Фото: 32.mchs.gov.ru
Ростовчане стали продавать машины ради подземных бункеров из-за работы ПВО
В октябре десятки ростовчан пожелали создать укрепленное убежище на дачном участке, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников.

По словам Леонида Синельникова, почти 30 дончан обратились к нему с просьбой установить бункер.

«Мы такое количество физически взять не смогли и такого ажиотажа вообще раньше не было. Поэтому спросили у людей, почему именно в октябре все пришли. Очень многие отвечали, что их беспокоит то, как часто стали срабатывает ПВО над регионом», — поясняет Леонид Синельников.

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Он добавляет, что сразу несколько заказчиков решили продать машины, чтобы купить укрепленные сооружения.

«Двухместный бункер будет стоить 3-4 миллиона рублей. Зависит от удобств и грунта, с которым придётся работать», — объясняет собеседник.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь.

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#Общество#Новости Ростова#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Происшествия
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