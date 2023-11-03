Напуганные работой ПВО ростовчане стали массово строить бункеры

«Мы такое количество физически взять не смогли и такого ажиотажа вообще раньше не было. Поэтому спросили у людей, почему именно в октябре все пришли. Очень многие отвечали, что их беспокоит то, как часто стали срабатывает ПВО над регионом», — поясняет Леонид Синельников.