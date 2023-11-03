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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Участникам СВО из Ростова рассказали, как получить выплаты за увечья

Получившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплаты

3 ноября 2023, 12:43
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Участникам СВО из Ростова рассказали, как получить выплаты за увечья
Участники СВО из Ростова смогут получить страховые выплаты в случае увечий, информацией об этом поделились в администрации города.

В пятницу, 3 ноября, власти Ростова объявили, что участники СВО, которые получили ущерб здоровью или увечья во время выполнения своего воинского долга, смогут стать получателями страховых выплат.

Согласно данным властей, получить страховую выплату может гражданин, которому установили инвалидность вследствие увечья или болезни, которые военный получил во время службы или в течение года после увольнения. Размеры выплат будут варьироваться от 782,9 тысячи рублей в случае получения III группы инвалидности до 2,34 миллиона рублей, если военнослужащему присвоили I группу.

По приказу МО РФ выплатами будет заниматься АО «СОГАЗ», для уточнения полной информации о процедуре получения страховой выплаты можно обратиться к военкому или командиру военной части, а также в АО «СОГАЗ» по номеру 8(800)333-08-88.

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Для составления обращения потребуется пакет документов, включающий копию документа, удостоверяющего личность, заявление, копия справки об инвалидности после прохождения медосвидетельствования, копия свидетельства о болезни или заключения военно-врачебной комиссии. Кроме того, если инвалидность установили во время службы пострадавшему бойцу необходимо предоставить справку об обстоятельствах, во время которых наступил страховой случай, если же увечье и болезнь произошли после увольнения — будет достаточно копии выписки из приказа об исключении военного из личного состава.

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