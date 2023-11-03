Получившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплаты

Для составления обращения потребуется пакет документов, включающий копию документа, удостоверяющего личность, заявление, копия справки об инвалидности после прохождения медосвидетельствования, копия свидетельства о болезни или заключения военно-врачебной комиссии. Кроме того, если инвалидность установили во время службы пострадавшему бойцу необходимо предоставить справку об обстоятельствах, во время которых наступил страховой случай, если же увечье и болезнь произошли после увольнения — будет достаточно копии выписки из приказа об исключении военного из личного состава.