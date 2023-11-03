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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Попала в лицо: девочка из ружья ранила подростка в Ростовской области

Попала в лицо: девочка из ружья ранила подростка в Ростовской области

3 ноября 2023, 11:54
Фото: PxHere
Попала в лицо: девочка из ружья ранила подростка в Ростовской области

Девочка прострелила из ружья лицо школьника в Ростовской области

В Ростовской области 12-летняя девочка выстрелила из ружья и попала в своего 16-летнего родственника, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

По информации издания, подростки проводили время в доме и вспомнили о хранящемся ружье, которое в итоге решили достать. Вначале из него в воздух выстрелил парень, после чего оружие взяла девочка.

«От ее выстрела пуля отрикошетила и попала в лицо собеседника. Его экстренно госпитализировали в больницу, которая расположена в ближайшем городе», — уточнило издание.

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Отмечается, что медикам удалось вытащить пулю, жизни раненого ничего не угрожает. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее суд начал рассмотрение дела убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Происшествия
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