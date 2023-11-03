Попала в лицо: девочка из ружья ранила подростка в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По информации издания, подростки проводили время в доме и вспомнили о хранящемся ружье, которое в итоге решили достать. Вначале из него в воздух выстрелил парень, после чего оружие взяла девочка.
«От ее выстрела пуля отрикошетила и попала в лицо собеседника. Его экстренно госпитализировали в больницу, которая расположена в ближайшем городе», — уточнило издание.
Отмечается, что медикам удалось вытащить пулю, жизни раненого ничего не угрожает. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее суд начал рассмотрение дела убийцы семьи из четырех человек в Новошахтинске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.