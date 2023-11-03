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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Суды и плохие проекты: в Ростовской области срывается строительство школ и детсада

Поздно спохватились: Ростовская область рискует сорвать строительство трех школ

3 ноября 2023, 06:38
Фото: Midjourney
Суды и плохие проекты: в Ростовской области срывается строительство школ и детсада

В Ростовской области срывается строительство сразу трех школ и детсада

В Ростовской области под угрозой оказалось строительство трех школ и одного детского садика, сообщили в правительстве региона.

На заседании в правительстве Ростовской области представители прокуратуры региона заявили о проблемах при строительстве трех школ и одного детского садика. Речь идет об образовательных учреждения в Азове, Батайске и хуторе Старая Станица в Каменском районе, а также о дошкольном заведении в станице Красноярской Цимлянского района.

Упомянутые школы и садик строятся по муниципальным контрактам, однако сроки их сдачи, вероятно, сорвутся. Причина этому — некорректная проектная документация, из-за нее строительство объектов затягивается. Власти Азова и Цимлянского района, например, уже начали судебные тяжбы, чтобы взыскать с подрядчиков сумму понесенных убытков.

В Ростове к концу года закончат строительство трех школ
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Чуть менее плачевно обстоит ситуация лишь в хуторе Старая Станица. Школа там готова на 99%. Для ее ввода осталось получить разрешение от Гостройнадзора.

Министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров заявил, что в проблемной ситуации виноваты не только недобросовестные подрядчики, но и сами чиновники.

«Очевидно, что основными причинами возникновения рисков срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию являются недостаточный контроль за подрядными организациями со стороны заказчиков, в данном случае — муниципальных образований, и поздняя контрактация, что само по себе уже на начальном этапе создает определенные риски», — заключил он.

Ранее RostovGazeta разобралась, сколько школ построили в Ростовской области за пять лет.

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