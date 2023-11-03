Поздно спохватились: Ростовская область рискует сорвать строительство трех школ

На заседании в правительстве Ростовской области представители прокуратуры региона заявили о проблемах при строительстве трех школ и одного детского садика. Речь идет об образовательных учреждения в Азове, Батайске и хуторе Старая Станица в Каменском районе, а также о дошкольном заведении в станице Красноярской Цимлянского района.