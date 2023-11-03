Поздно спохватились: Ростовская область рискует сорвать строительство трех школ

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
На заседании в правительстве Ростовской области представители прокуратуры региона заявили о проблемах при строительстве трех школ и одного детского садика. Речь идет об образовательных учреждения в Азове, Батайске и хуторе Старая Станица в Каменском районе, а также о дошкольном заведении в станице Красноярской Цимлянского района.
Упомянутые школы и садик строятся по муниципальным контрактам, однако сроки их сдачи, вероятно, сорвутся. Причина этому — некорректная проектная документация, из-за нее строительство объектов затягивается. Власти Азова и Цимлянского района, например, уже начали судебные тяжбы, чтобы взыскать с подрядчиков сумму понесенных убытков.
Чуть менее плачевно обстоит ситуация лишь в хуторе Старая Станица. Школа там готова на 99%. Для ее ввода осталось получить разрешение от Гостройнадзора.
Министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров заявил, что в проблемной ситуации виноваты не только недобросовестные подрядчики, но и сами чиновники.
«Очевидно, что основными причинами возникновения рисков срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию являются недостаточный контроль за подрядными организациями со стороны заказчиков, в данном случае — муниципальных образований, и поздняя контрактация, что само по себе уже на начальном этапе создает определенные риски», — заключил он.
Ранее RostovGazeta разобралась, сколько школ построили в Ростовской области за пять лет.