Пробка на Северном обходе Ростова парализовала движение на 20 километрах

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В пятницу, 3 ноября, в сервисе «Яндекс. Карты» появилась информация о том, что Северный обход Ростова парализовало огромной пробкой.
Движение транспорта на участке между Новочеркасским шоссе и трассой 60К-9 остановилось в обе стороны, заторы сохраняются на 19,9 километрах дороги. Для того, чтобы проехать Северный обход автомобилистам придется потратить не менее 1,5 часа.
При этом никакой информации о причинах возникновения затора на картах нет — здесь не идут дорожные работы, нет и данных о ДТП. Пока что автомобилистам рекомендуется учитывать время движения по затору при расчете времени пути, либо выбирать объезд через Золотой Колос, который позволит сэкономить час, но увеличит путь на 12 километров.