rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Пробка на Северном обходе Ростова парализовала движение на 20 километрах

Пробка на Северном обходе Ростова парализовала движение на 20 километрах

3 ноября 2023, 15:47
Фото: Midjourney
Пробка на Северном обходе Ростова парализовала движение на 20 километрах

На Северном обходе Ростова возникла 20-километровая пробка

В Ростове Северный обход застыл в многокилометровой пробке вечером 3 ноября, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В пятницу, 3 ноября, в сервисе «Яндекс. Карты» появилась информация о том, что Северный обход Ростова парализовало огромной пробкой.

Движение транспорта на участке между Новочеркасским шоссе и трассой 60К-9 остановилось в обе стороны, заторы сохраняются на 19,9 километрах дороги. Для того, чтобы проехать Северный обход автомобилистам придется потратить не менее 1,5 часа.

Фото: Яндекс Карты

При этом никакой информации о причинах возникновения затора на картах нет — здесь не идут дорожные работы, нет и данных о ДТП. Пока что автомобилистам рекомендуется учитывать время движения по затору при расчете времени пути, либо выбирать объезд через Золотой Колос, который позволит сэкономить час, но увеличит путь на 12 километров.

Серьезная пробка появилась на М-4 «Дон» из-за аварии в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее рядом с Шахтами возникла пробка протяженностью пять километров.

Читайте также:
В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробкиПробка в четыре километра сковала трассу М-4 в районе Ростовской области«Притормаживают»: Ростовчане обвинили дорожные ямы в постоянных пробках в городе
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Северный обход#Пробка#Движение#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Ростов#Карты#Затор#Происшествия
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Вчера, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Вчера, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Вчера, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Вчера, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Вчера, 14:34
Группа компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ» запустила акцию «Черная пятница»
Сегодня, 14:48