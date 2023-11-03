Пробка на Северном обходе Ростова парализовала движение на 20 километрах

При этом никакой информации о причинах возникновения затора на картах нет — здесь не идут дорожные работы, нет и данных о ДТП. Пока что автомобилистам рекомендуется учитывать время движения по затору при расчете времени пути, либо выбирать объезд через Золотой Колос, который позволит сэкономить час, но увеличит путь на 12 километров.