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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

Ремонт трассы от Ростовской области до ЛНР пошел не по графику

Ремонт трассы от Ростовской области до ЛНР пошел не по графику

3 ноября 2023, 08:58
Фото: donland.ru
Ремонт трассы от Ростовской области до ЛНР пошел не по графику

Досрочно начали ремонт трассы от Ростовской области в ЛНР

Ремонт федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска начался досрочно, сообщили в правительстве России.

Речь идет о 83-километровом участке трассы, в том числе планируется отремонтировать участок обхода столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Ускорение темпов работ позволит быстрее сформировать сеть дорог, которые будут единой составляющей транспортно-логистического каркаса РФ.

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В планах также отремонтировать в следующем году 300 километров дорог в ЛНР и 100 километров — в Херсонской области. Кроме того, восстановят мост и путепровод на участке обхода Луганска.

Ранее стало известно, что в донском регионе выделили более 627 миллионов, чтобы привести в порядок дороги к новым регионам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили более 18 миллионов.

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