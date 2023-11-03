Ремонт трассы от Ростовской области до ЛНР пошел не по графику

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Речь идет о 83-километровом участке трассы, в том числе планируется отремонтировать участок обхода столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Ускорение темпов работ позволит быстрее сформировать сеть дорог, которые будут единой составляющей транспортно-логистического каркаса РФ.
В планах также отремонтировать в следующем году 300 километров дорог в ЛНР и 100 километров — в Херсонской области. Кроме того, восстановят мост и путепровод на участке обхода Луганска.
Ранее стало известно, что в донском регионе выделили более 627 миллионов, чтобы привести в порядок дороги к новым регионам. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове на ремонт 400 метров дороги одной из улиц выделили более 18 миллионов.