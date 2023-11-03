Ростов оказался лидером в России по количеству табачных ларьков

Сфера продажи табака оказалась одной из самых конкурентных в Ростове. Однако обогнать ее смогла сфера розничной торговли продуктами. На каждые три квадратных метра территории города приходится по 31 магазину продуктов. Второе место по конкуренции отошло общепитам. На каждые три квадратных метра в городе можно найти 24 ресторана или кафе. Замыкает тройку лидеров аптеки — их на каждые три метра по шесть штук.