Ростов оказался лидером в России по количеству табачных ларьков

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Эксперты «Тинькофф Бизнес» подсчитали, что в Ростове на каждые три квадратных метра территории приходится почти пять точек по продаже табачных изделий. Это больше, чем в любом другом городе России.
Сфера продажи табака оказалась одной из самых конкурентных в Ростове. Однако обогнать ее смогла сфера розничной торговли продуктами. На каждые три квадратных метра территории города приходится по 31 магазину продуктов. Второе место по конкуренции отошло общепитам. На каждые три квадратных метра в городе можно найти 24 ресторана или кафе. Замыкает тройку лидеров аптеки — их на каждые три метра по шесть штук.
Ранее депутат Заксобрания Ростовской области Игорь Бураков заявил, что в регионе необходимо запретить продажу табачной продукции на рынках и в ларьках. Он уточнил, что несмотря на некоторый контроль за оборотом табака, серьезных изменений в этой сфере не происходит.