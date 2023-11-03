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Ростовчан взволновал приезд президента Владимира Путина

Ростовчан взволновал приезд президента Владимира Путина

3 ноября 2023, 09:00
Фото: kremlin.ru
Ростовчан взволновал приезд президента Владимира Путина
Визит Путина в Ростов-на-Дону стал одной из тем, сильно волнующих россиян, говорится на сайте Фонда Общественное мнение.

Во время проведенного опроса участники назвали события прошедшей недели, которые больше всего привлекли их внимание. Одним из них стал визит главы государства в Ростов-на-Дону.

Кроме того, люди интересовались ситуацией на Украине, повышением ставки Центробанка. Также их волновали темы землетрясения в Иркутской области и снегопада в Москве.

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Напомним, в ночь на 20 октября стало известно, что в донскую столицу прибыл президент Владимир Путин. Он посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады военных о ситуации на фронте.

Добавим, что подробностей этой встречи не было.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Снегопад#Опрос#Землетрясение#Владимир Путин#Южный военный округ#Центробанк#Фронт#Иркутская область
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