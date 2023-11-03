Ростовчан взволновал приезд президента Владимира Путина

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Во время проведенного опроса участники назвали события прошедшей недели, которые больше всего привлекли их внимание. Одним из них стал визит главы государства в Ростов-на-Дону.
Кроме того, люди интересовались ситуацией на Украине, повышением ставки Центробанка. Также их волновали темы землетрясения в Иркутской области и снегопада в Москве.
Напомним, в ночь на 20 октября стало известно, что в донскую столицу прибыл президент Владимир Путин. Он посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады военных о ситуации на фронте.
Добавим, что подробностей этой встречи не было.