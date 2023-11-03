Ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Интернете опубликовали информацию о том, что 31 октября женщина недалеко от своего дома упала в открытый люк на улице Еременко. Говорилось, что ее с травмами доставили в больницу.
«По данному факту организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб.