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Ростовчанка попала в больницу после падения в открытый люк

Ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк

3 ноября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Ростовчанка попала в больницу после падения в открытый люк

СК проверит информацию о падении ростовчанки в открытый люк 31 октября

В Ростове-на-Дону началась проверка размещенных сведений о падении женщины в открытый люк, сообщили в региональном УСКР.

В Интернете опубликовали информацию о том, что 31 октября женщина недалеко от своего дома упала в открытый люк на улице Еременко. Говорилось, что ее с травмами доставили в больницу.

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«По данному факту организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в Следкоме.

Ранее ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчанин вместе с кошкой выпал из окна и погиб.

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