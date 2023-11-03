Ростовчанка заработала миллионы на продаже секс-услуг в массажных салонах

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В пятницу, 3 ноября, полицейские объявили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить и пресечь незаконную деятельность трех массажных салонов, где оказывали услуги интимного характера. Ежемесячная выручка этих заведений в общей сложности составляла от 25 до 30 миллионов рублей.
Полицейские установили, что организатором бизнеса выступила 38-летняя горожанка, которая привлекла к незаконной деятельности своих подруг в возрасте 33 лет и 31 года, Женщины подрабатывали у «хозяйки» администраторами и искали девушек, которые согласятся оказывать услуги сексуального характера за хорошее вознаграждение. Всего в салонах работали 17 девушек.
В полиции сообщили, что сообщницы следили за тем, чтобы информация распространялась только среди проверенных клиентов, и ввели систему штрафов для девушек, которые, по их мнению, не справлялись со своими обязанностями. При этом суточный заработок девушек составлял около 50 тысяч рублей, а один час их работы в массажном салоне оценили в пять тысяч рублей. Все деньги от незаконного бизнеса выводили за границу.
Следователи и полиция провели обыски в салонах, а также изъяли предметы, которые использовались девушками в процессе работы с посетителями. В отношении организаторов бизнеса возбудили дело о «Вовлечении в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенных организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего». Женщин заключили под стражу, теперь им грозит до восьми лет колонии.
«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов», — сказано в сообщении.
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