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Ростовчанка заработала миллионы на продаже секс-услуг в массажных салонах

Ростовчанка заработала миллионы на продаже секс-услуг в массажных салонах

3 ноября 2023, 15:17
Фото: 1MI
Ростовчанка заработала миллионы на продаже секс-услуг в массажных салонах

В Ростове полицейские накрыли массажные салоны с секс-работницами

В Ростове ликвидировали три массажных салона, где посетителям оказывали услуги сексуального характера, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

В пятницу, 3 ноября, полицейские объявили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить и пресечь незаконную деятельность трех массажных салонов, где оказывали услуги интимного характера. Ежемесячная выручка этих заведений в общей сложности составляла от 25 до 30 миллионов рублей.

Полицейские установили, что организатором бизнеса выступила 38-летняя горожанка, которая привлекла к незаконной деятельности своих подруг в возрасте 33 лет и 31 года, Женщины подрабатывали у «хозяйки» администраторами и искали девушек, которые согласятся оказывать услуги сексуального характера за хорошее вознаграждение. Всего в салонах работали 17 девушек.

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В полиции сообщили, что сообщницы следили за тем, чтобы информация распространялась только среди проверенных клиентов, и ввели систему штрафов для девушек, которые, по их мнению, не справлялись со своими обязанностями. При этом суточный заработок девушек составлял около 50 тысяч рублей, а один час их работы в массажном салоне оценили в пять тысяч рублей. Все деньги от незаконного бизнеса выводили за границу.

Следователи и полиция провели обыски в салонах, а также изъяли предметы, которые использовались девушками в процессе работы с посетителями. В отношении организаторов бизнеса возбудили дело о «Вовлечении в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенных организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего». Женщин заключили под стражу, теперь им грозит до восьми лет колонии.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов», — сказано в сообщении.

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