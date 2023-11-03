Ростовчанка заработала миллионы на продаже секс-услуг в массажных салонах

В полиции сообщили, что сообщницы следили за тем, чтобы информация распространялась только среди проверенных клиентов, и ввели систему штрафов для девушек, которые, по их мнению, не справлялись со своими обязанностями. При этом суточный заработок девушек составлял около 50 тысяч рублей, а один час их работы в массажном салоне оценили в пять тысяч рублей. Все деньги от незаконного бизнеса выводили за границу.