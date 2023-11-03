Ростовских водителей массово проверят на пьянство за рулем на праздниках

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Сотрудники ГИБДД Ростовской области решили устроить проверки водителей на трезвость на предстоящих ноябрьских праздниках. Помогать им будут экипажи специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по региону.
Инспекторы призвали водителей отказаться от вождения в пьяном виде. В случае опьянения лучше вызвать такси и не рисковать жизнью близких людей и других участников дорожного движения.
Напомним, в Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан.