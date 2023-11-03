Ростовских водителей массово проверят на пьянство за рулем на праздниках

Инспекторы призвали водителей отказаться от вождения в пьяном виде. В случае опьянения лучше вызвать такси и не рисковать жизнью близких людей и других участников дорожного движения.



Напомним, в Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан.