rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Водителей массово проверят на пьянство за рулем на праздниках в Ростовской области

Ростовских водителей массово проверят на пьянство за рулем на праздниках

3 ноября 2023, 11:27
Фото: Midjourney
Водителей массово проверят на пьянство за рулем на праздниках в Ростовской области
На ноябрьских праздниках в Ростовской области водителей массово проверят на употребление алкоголя, сообщили в ГИБДД региона.

Сотрудники ГИБДД Ростовской области решили устроить проверки водителей на трезвость на предстоящих ноябрьских праздниках. Помогать им будут экипажи специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по региону.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фуры превратили в блин машину «Почты России»
Узнать подробнее

Инспекторы призвали водителей отказаться от вождения в пьяном виде. В случае опьянения лучше вызвать такси и не рисковать жизнью близких людей и других участников дорожного движения.

Напомним, в Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 граждан.

Читайте также:
В Ростовской области с начала 2023 года в ДТП погибли почти 400 гражданВ Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозомПять человек госпитализировали после массового ДТП в Ростове
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Полиция#Транспорт#ГИБДД России по Ростовской области#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Вчера, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Вчера, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Вчера, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Вчера, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Вчера, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Вчера, 13:31