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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

Уже отчаялись: Спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота

Спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота

3 ноября 2023, 08:23
Фото: 1MI
Уже отчаялись: Спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота
В Ростове спасатели достали из канализационного люка пса, а из трубы — кота, подробности спасения животных предоставила пресс-служба УГОЧС города.

Ростовские спасатели на днях достали из люка и трубы собаку и кота. Пес попал в канализационную трубу на улице Таганрогской. Животное выло и звало на помощь. Неравнодушные жители позвонили в спасательную службу.

Вызволять собаку пришлось с помощью альпинистского снаряжения, так как глубина люка составила порядка четыре метров. Животное не сопротивлялось

«Четверолапый, желая выбраться, „помогал“ спасателям и не сопротивлялся», — уточняют в УГОЧС.

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Кот же застрял в трубе на проспекте Космонавтов. Глубина сооружения также составила порядка четырех метров. Кот провел там около недели, он не ел и не пил, лишь жалобно мяукал.

«Достали животное без проблем. Видимо, он уже даже отчаялся, что его вообще спасут», — сообщают спасатели.

О дальнейшей судьбе животных в УГОЧС не рассказали.

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