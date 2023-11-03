Спасатели в Ростове достали из люка и трубы умирающих собаку и кота

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Ростовские спасатели на днях достали из люка и трубы собаку и кота. Пес попал в канализационную трубу на улице Таганрогской. Животное выло и звало на помощь. Неравнодушные жители позвонили в спасательную службу.
Вызволять собаку пришлось с помощью альпинистского снаряжения, так как глубина люка составила порядка четыре метров. Животное не сопротивлялось
«Четверолапый, желая выбраться, „помогал“ спасателям и не сопротивлялся», — уточняют в УГОЧС.
Кот же застрял в трубе на проспекте Космонавтов. Глубина сооружения также составила порядка четырех метров. Кот провел там около недели, он не ел и не пил, лишь жалобно мяукал.
«Достали животное без проблем. Видимо, он уже даже отчаялся, что его вообще спасут», — сообщают спасатели.
О дальнейшей судьбе животных в УГОЧС не рассказали.
Ранее ростовчане заявили об издевательствах над бездомными животными во время их отлова.