«Священник похож на ассенизатора»: митрополит рассказал, как исповедовать ростовчан

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Ростовский митрополит Меркурий поделился, каково священнику выслушивать грехи прихожан. По его словам, справиться с этим ему помогает только помощь Бога.
«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора. Потому что, когда прорывается где-то канализация, брызжет все вокруг, приходят такие дяденьки в специфических одеждах, и, может, даже со специфическим запахом и устраняют причину этой течи и убирают всю эту грязь. И когда ты приходишь в чистую, вымытую комнату, ты, конечно, с благодарностью относишься к этому человеку», — говорит Меркурий.
Митрополит добавил, что после исповеди других людей всегда чувствует радость. Связана она с тем, что прихожанин смог собраться с силами и духовно очиститься.
Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал способы, как лечить депрессию.