rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

«Священник похож на ассенизатора»: митрополит рассказал, как исповедовать ростовчан

«Священник похож на ассенизатора»: митрополит рассказал, как исповедовать ростовчан

3 ноября 2023, 12:39
Фото: rostoveparhia.ru
«Священник похож на ассенизатора»: митрополит рассказал, как исповедовать ростовчан

Митрополит Меркурий сравнил исповедь ростовчан с работой ассенизатора

Во время исповеди прихожанина священник испытывает чувство радости, заявил ростовский митрополит Меркурий в интервью на канале «Дон 24».

Ростовский митрополит Меркурий поделился, каково священнику выслушивать грехи прихожан. По его словам, справиться с этим ему помогает только помощь Бога.

«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора. Потому что, когда прорывается где-то канализация, брызжет все вокруг, приходят такие дяденьки в специфических одеждах, и, может, даже со специфическим запахом и устраняют причину этой течи и убирают всю эту грязь. И когда ты приходишь в чистую, вымытую комнату, ты, конечно, с благодарностью относишься к этому человеку», — говорит Меркурий.

«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США
Узнать подробнее

Митрополит добавил, что после исповеди других людей всегда чувствует радость. Связана она с тем, что прихожанин смог собраться с силами и духовно очиститься.

Ранее ростовский митрополит Меркурий назвал способы, как лечить депрессию.

Читайте также:
«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов«Приобщил к православию»: митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир Сабодан«Четками по мордасам»: ростовский митрополит Меркурий рассказал, как лечить депрессию
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#РПЦ в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
Над Ростовской областью поразили воздушные цели, а жители устроили массовое побоище
Вчера, 14:53
«Ищите женщину»: депутаты назвали причину массовой драки с «южанами» в Волгодонске
Вчера, 14:47
Из МВД в Ростове уволили конвоира, передавшего наркотики заключенному прямо в суде
Вчера, 14:38
Экономист рассказал, когда ростовчане полностью уйдут от наличных денег
Вчера, 14:19
«Получили от спонсоров»: политолог заявил, почему ВСУ пытаются бить по дельте Дона
Вчера, 14:34
Старейшина лидеров общественного мнения в новых регионах России о своем пути домой
Вчера, 13:31