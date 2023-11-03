«Священник похож на ассенизатора»: митрополит рассказал, как исповедовать ростовчан

«Я все время говорю, что священник чем-то похож на ассенизатора. Потому что, когда прорывается где-то канализация, брызжет все вокруг, приходят такие дяденьки в специфических одеждах, и, может, даже со специфическим запахом и устраняют причину этой течи и убирают всю эту грязь. И когда ты приходишь в чистую, вымытую комнату, ты, конечно, с благодарностью относишься к этому человеку», — говорит Меркурий.